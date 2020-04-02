Особенности питания в период вирусной эпидемии: важные принципы от диетолога

В период вирусной эпидемии очень важно поддерживать организм и укреплять свой иммунитет, в том числе и с помощью правильного и здорового питания. Нутрициолог и фитнес-диетолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, рассказала на своей странице в Instagram, как следует питаться в это время и назвала основные принципы.

Особенности питания в период вируса: что включить в рацион

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красные и зеленые водоросли - содержат гриффитсин, который показал эффективность против вируса герпеса и ВИЧ.

Солодка - содержит глицирризин, который при опытах на животных снижали смертность и вирусную активность при вирусном энцефалите, пневмонии гриппа А

активность в отношении вирусов доказал и кверцетин. Ищите его в каперсах, зеленом и желтом перце, спарже, вишне.

Иллюстративное фото (pexels.com)

антиоксидантной защитой обладает апельсин, брокколи, розмарин

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Карантин - самое время заняться здоровьем и укрепить иммунитет.

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Коротко о принципах питания:

убираем булки и мучное

предпочтение отдаем экологичным продуктам от фермеров

выбираем полезные жиры омега 3 и омега 9. Из масел берем оливковое, помните про авокадо.

Иллюстративное фото (pexels.com)

горсть ягод ежедневно, особо хороши клюква, вишня, черника

из овощей выбирайте зеленые - сырые или тушеные

рыбу и морепродукты лучше тушить или варить

молочные продукты козьи или овечьи

специи, пряности и травы - свежие, а не сухие порошки

если оочень хочется сладкого - сухофрукты пару штук или сладкий фрукт.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Перед сном 200 мг магний для крепких сновидений. Успокоиться помогут - пустырник, валерьяна.

Не забывайте про витамин С - 1000 мг в день и витамин Д минимум 2000. Хотя, вопрос о витамине Д ставится некоторыми экспертами под сомнение, есть разные исследования.

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Поэтому, при любых признаках вируса или орз - обращайтесь за помощью к врачу.

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