Особенности питания в период вирусной эпидемии: важные принципы от диетолога

Эксперт дала советы, на какие продукты стоит налегать
В период вирусной эпидемии очень важно поддерживать организм и укреплять свой иммунитет, в том числе и с помощью правильного и здорового питания. Нутрициолог и фитнес-диетолог Анна Елькина, которая ранее перечислила 10 продуктов, которые взбодрят лучше кофе, рассказала на своей странице в Instagram, как следует питаться в это время и назвала основные принципы.
Особенности питания в период вируса: что включить в рацион
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Иллюстративное фото (pexels.com)
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Карантин - самое время заняться здоровьем и укрепить иммунитет.
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Коротко о принципах питания:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Перед сном 200 мг магний для крепких сновидений. Успокоиться помогут - пустырник, валерьяна.
Не забывайте про витамин С - 1000 мг в день и витамин Д минимум 2000. Хотя, вопрос о витамине Д ставится некоторыми экспертами под сомнение, есть разные исследования.
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Поэтому, при любых признаках вируса или орз - обращайтесь за помощью к врачу.
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