Эти продукты ощелачивают организм: нутрициолог перечислила, что лучше есть на обед

Что выбрать на обед, если вы привыкли питаться правильно? Блюда, которые помогут ощелачивать организм и запускать механизм регенерации клеток, а еще – очищать, питать и усвоить максимум полезного из еды!
Список таких блюд назвала в своем Instagram нутрициолог Анна Гоголева.
Она добавила, что важно контролировать содержание сахаров в меню (это касается также йогуртов, фруктов), больше добавлять листовой зелени и корнеплодов.⠀
При оздоровительном питании стоит добавлять к ежедневному рациону:
Они стимулируют выработку желчи и контролируют уровень глюкозы в крови, помогают нормализовать ЖКТ и победить воспалительные процессы.⠀
Салат с листовой зеленью (кресс салат, базилик);
Яйцо отварное перепелиное, 4 шт.;
Помидоры черри 200 грм;
Авокадо – 200 грм;
Креветки, криль, мидии – 200 грм;
Оливковое масло 2-3 ст. ложки.
Овощные оладьи + свежий овощной салат + 1 ст. ложка семян кунжута или черного тмина;
Овощи по сезону (кабачки, тыква, морковь) мелко на терке, отжать через марлю лишнюю жидкость;
Мука безглютеновая (нутовая, рисовая, гречневая, амарантовая);
Зелень листовая;
Пряности, специи по вкусу;
Яйцо;
Кефир миндальный (или натуральный йогурт овечий, козий).
Супы, борщи – строго без зажарки и мясных бульонов;
Салат овощной или каша с салатом / овощами / квашеной капустой;
Запеченные овощи, корнеплоды (по сезону), можно сделать и винегрет, заменив соленый огурец квашеной капустой, а картофель – корнем сельдерея;
Рыба на пару или в духовке;
Огурец / листовая зелень.
Каша (пшено, гречка, амарант, киноа);
Овощи.
Раньше нутрициолог рассказала, в каких продуктах много железа, полезно вегетарианцам.