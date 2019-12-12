Чем опасны жесткие ограничения в еде: диетолог раскрыла правду о быстром похудении

Многие хотят похудеть как можно быстрее и ради этого готовы сидеть на жестких диетах и сильно ограничивать свой рацион. Однако безопасно ли это для здоровья? Диетолог Наталья Кошкина, которая ранее поделилась простым планом похудения для каждого, рассказала на своей странице в Instagram, к чему могут привести подобные затеи.

Она раскрыла правду о том, чем опасно отсутствие сладкого и углеводов в питании, чрезмерно низкая калорийность и прочие жесткие ограничения, которые требуют на многих марафонах похудения.

1. Замедление обменных процессов.

При скудном питании довольно быстро организм переходим в режим голодания и перестает тратить энергию. Т.е. вы мало едите, но не худеете. Обидно и бессмысленно.



2. Потеря мышечной массы.

При быстром снижении веса и дефиците белка первое, что страдает – это мышцы. Они начинают расщепляться вместе с жиром. А это крайне нежелательно, так как ваши мышцы – крупный потребитель энергии. А объем мышечной массы очень важен с точки зрения снижения веса в долгосрочной перспективе.

Что вы получаете при быстром бездумном похудении? Вы снижаете массу тела преимущественно за счет распада мышц и выведения жидкости из организма. Когда вы возвращаетесь к прежнему питанию, то вес начинает тоже возвращаться – но уже не за счет мышц, а за счёт жира! Т.е. вы оказываетесь в худшей ситуации, чем были до.

Иллюстративное фото (pexels.com)



3. Нарушения пищевого поведения.

Похудение должно быть безопасным не только для здоровья, но и для психики. Если у вас есть к этому предрасположенность, то жесткие ограничение запускают механизм. В ряде случаев это не просто нарушения, а РПП. А лечение РПП – это психотерапия длительностью не один год.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Но не отчаивайтесь. Вы можете худеть быстро и без последствий, если очень нужно. Но при условии грамотной диетологической и психологической поддержки.



Не экспериментируйте со своим здоровьем в погоне за лёгкой добычей! А еще лучше наберитесь терпения: работайте над изменением пищевого поведения, развивайте здоровые привычки и получайте от этого удовольствие.

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