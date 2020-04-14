Омолаживает кожу и повышает иммунитет: диетолог раскрыла всю правду о важном витамине

Полноценное, сбалансированное питание – это основа здравья и крепкого иммунитета. Наличие в необходимом количестве в организме витаминов и минералов – слаженная работа всех органов и систем, цветущий внешний вид и энергичность на протяжении всего дня. Диетолог Ольга Безугла, которая ранее поделилась лайфхаками, как не переедать на карантине, рассказала в Instagram о важном витамине не только для иммунитета, но и молодости кожи

Витамин С - один из самых популярных витаминов, это водорастворимый витамин и организм его не запасает, поэтому необходимо регулярно употреблять с пищей! Зачем нужен? Только для иммунитета? Нет, это, во-первых, мощный антиоксидант, также принимает участие в синтезе биохимических веществ: нейромедиаторов, образованию коллагена, L-карнитина, обмен фолиевой кислоты и железа, участие в омоложении кожи, профилактике заболеваний сердца и сосудов, профилактике Neo-процессов, здоровье костной системы и т.д. Дефицит витамина С - один из самых распространенных дефицитов.

Факторы риска: наличие хронических заболеваний, в т.ч. ЖКТ, хронический стресс, частое употребление алкоголя, курение, однообразное питание, регулярные интенсивные физнагрузки.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Откуда берем? Не лимоном единым. Всегда один ответ: из еды. Вопреки распространенному мнению, овощи содержат больше витамина С, чем фрукты.

Конечно, в процессе термической обработки часть витамина С теряется, поэтому сырые продукты лучше всего! Так, например, в следующих продуктах витамина С больше, чем в лимоне: перец сладкий, брокколи, капуста брюссельская, капуста цветная, томаты, шпинат, черемша, петрушка, облепиха, смородина, киви, клубника, папайя.

Кстати, больше всегда сконцентрировано витамина С в той части растения, что подвергается воздействию солнечных лучей, поэтому в листьях больше, чем в корнях.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сколько нужно? По данным Office of Dietary Supplements (ODS), рекомендуемая суточная норма витамина С для взрослых составляет:

90 миллиграмм (мг) для мужчин

75 мг для женщин

85 мг во время беременности

120 мг при грудном вскармливании

дополнительные 35 мг для курящих людей ( у курильщиков более низкий уровень витамина С из-за более высокого уровня окислительного стресса).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Взаимодействие с другими витаминами:

Синергизм - витамин Е или в зависимости от ситуации медь, железо, селен

Антагонизм - витамин В12.

Симптомы дефицита: круги под глазами, кровоточивость десен, отсутствие аппетита, снижение иммунитета, синяки.

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