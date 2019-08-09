Омега 3, 6, 9: диетолог развенчала мифы о жирных кислотах для здоровья и красоты

О пользе жирных кислот известно давно. Это излюбленная тема диетологов и специалисты по питанию, ведь Омега 3, 6, 9 - важнейшие микроэлементы для здоровья и красоты. О том, каким жирным кислотам отдать предпочтение и стоит ли их принимать одновременно, рассказала на странице в Instagram диетолог Лора Филиппова.

Многие люди считают, что чем больше омег, тем лучше и принимают Омега 3-6-9 думая, что так полезнее. Но это совсем не так.

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Очень важен именно баланс всех омег в организме, их соотношение. В качестве добавки в капсулах нужно принимать только Омега 3.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Одновременный прием Омега 3 и Омега 6 значительно ухудшает усвоение Омега 3, так как они конкурируют за одни и те же ферменты.

Омега 6 и 9 мы в достаточном количестве можем получать из продуктов питания, а вот Омега 3 - из дикорастущей жирной рыбы - дефицит.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клинически доказано, что избыток Омега 6 может привезти к болезням сердца и сосудов, артритам и мигреням.

Омега 6 и Омега 9 легко усваиваются нашим организмом из продуктов: сырые орехи и семена тыквы, нерафинированные масла (подсолнечное, кукурузное, арахисовое, оливковое, кунжутное), чечевица, нут, яйца и субпродукты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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