Обязательный минимум: диетолог огласила набор продуктов для красоты и стройности

Диетолог расписала рацион на неделю и на день
Что же нужно на неделю человеку, который правильно питается? А как определить порции на день. чтобы обеспечить организм всем необходимым и не прибавить в весе? Списком продуктовой корзины для тех, кто придерживается правильного питания поделилась диетолог Ольга Усенко.
Эксперт опубликовала список, котрый прможет определится с набором продуктов для правильного питания на неделю.
Продуктовая корзина:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Есть подвох: эксперт перечислила псевдополезные продукты
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Сюда же можно еще добавить:
Из вот этого набора продуктов, у вас получится отличный и разнообразный рацион.
Сколько из этого списка можно съесть в течение дня, не имея индивидуальной программы питания с указанием порций? Помните, что все мы разные, у всех разные возможности и у всех разные предпочтения, но если вы хотите с чего-то начать, то пробуйте с этого:
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Яйца можно заменить творогом 100-150 гр. 4-х разовый рацион из такого набора можно сделать максимально разнообразным и интересным. А еще плюс данного меню - его стоимость. Это не дорогой вариант и его можно спокойно внедрить в свою жизнь.
Напомним, что ранее нутрициолог и фитнес-тренер Мария Примакова рассказала, где могут прятаться коварные калории.