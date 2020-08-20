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Обязательный минимум: диетолог огласила набор продуктов для красоты и стройности

Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог расписала рацион на неделю и на день

Что же нужно на неделю человеку, который правильно питается? А как определить порции на день. чтобы обеспечить организм всем необходимым и не прибавить в весе? Списком продуктовой корзины для тех, кто придерживается правильного питания поделилась диетолог Ольга Усенко.

Эксперт опубликовала список, котрый прможет определится с набором продуктов для правильного питания на неделю.

Продуктовая корзина:

  • 8-10 яиц
  • 200-250 гр сыра (нежирного)
  • 500 гр творога
  • 600-700 гр куриного филе (в сыром виде)
  • 600-700 гр рыбы (филе) или больше, но не филе (в сыром виде)
  • 50 гр сливочного масла
  • 150 гр орехов
  • 2,5-3 кг фруктов
  • 3,5-4 кг овощей (разнообразных)
  • хлеб цельнозерновой 300-400 гр
  • 2 разных варианта крупы: гречка и рис нешлифованный
  • 50 гр меда
  • масло растительное 100-150 мл (лучше использовать разное)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Есть подвох: эксперт перечислила псевдополезные продукты

Сюда же можно еще добавить:

  • 1 авокадо
  • семга слабосоленая 100 гр

Из вот этого набора продуктов, у вас получится отличный и разнообразный рацион.

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Сколько из этого списка можно съесть в течение дня, не имея индивидуальной программы питания с указанием порций? Помните, что все мы разные, у всех разные возможности и у всех разные предпочтения, но если вы хотите с чего-то начать, то пробуйте с этого:

  • 1-2 яйца
  • 30 гр сыра
  • 1 тост цельнозерновой
  • 5 гр сливочного масла
  • 150 гр гарнира (в готовом виде)
  • 400 гр овощей
  • 15 мл растительного масла
  • 20 гр орехов
  • 300 гр фруктов или ягод
  • 130 гр рыбы либо курочки или телятины (в готовом виде)
  • 30 гр зелени

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Яйца можно заменить творогом 100-150 гр. 4-х разовый рацион из такого набора можно сделать максимально разнообразным и интересным. А еще плюс данного меню - его стоимость. Это не дорогой вариант и его можно спокойно внедрить в свою жизнь.

Напомним, что ранее нутрициолог и фитнес-тренер Мария Примакова рассказала, где могут прятаться коварные калории.

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