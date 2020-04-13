Что есть на обед и ужин при похудении: советы нутрициолога

Мы часто ждем какой-то новый лучший момент, чтобы начать действовать, начать снижать вес, заняться собой. Однако можно начать прямо сейчас, скорректировав свой рацион питания. При этом важно знать, как правильно распределить продукты в течение дня, чтобы легко снизить вес и потратить все набранные калории. Нутрициолог Елена Кален, которая ранее раскрыла тонкости употребления белка при похудении, рассказала в своем Instagram про продукты для полезного обеда и ужина.

Обед для похудения:

Днем лучше принимать в пищу рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и долгие углеводы.

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Рыба, кроме того, что она источник белка, дает организму такие полезные вещества как жирные ненасыщенные кислоты, которые помогают поддерживать состояние кожи, волос, обменных процессов.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Мясо – это животный белок, который утоляет голод надолго, а также требует от организма дополнительных ресурсов для переваривания пищи и увеличивает расход калорий. Улучшает работу мозга, насыщают организм микроэлементами и витаминами. В качестве гарнира вместо обычных макарон хорошо использовать макароны из твердых сортов пшеницы.

Ужин для похудения:

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Вечером наиболее комфортными для желудка будут рыба, птица, мясо и овощи. Выбирайте нежирные сорта рыбы, птицы и мяса. Также вечером можно употреблять молочные и кисломолочные продукты, яйца, тушеные и свежие овощи.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Важно любые продукты есть при наличии голода и до его утоления. Именно это в комплексе со сбалансированным полноценным питанием даст возможность снизить вес и обрести такую желанную стройность легко и эффективно.

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Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о продуктах, которые лучше употреблять натощак.