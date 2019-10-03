Нужны ли разгрузочны дни: диетолог указала на важные нюансы

Разгрузочные дни многие худеющих рассматривают как необходимый ритуал, помогающий быстро и надежно убрать лишние кило, а зодно и "почистить" организм от шлаков итоксинов. Но есть ли в них необходимость и как правильно проводить такую чистку? На этот вопрос на странице в Instagram ответила диетолог Алла Манайкина, которая ранее рассказала о популярных подсластителях.

Если у вас правильное здоровое питание, пищеварение работает "как часы" и нет никаких проблем - особой необходимости в них нет, но если вы ощущаете, что организм требует разгрузки и отдыха, можно практиковать разгрузочный день. Главное, чтобы он не провоцировал дикий аппетит на следующий день после разгрузки и сам разгрузочный день проходил без сильного чувства голода и других неприятных ощущений.

Облегченный вариант - когда разгрузочный день представляет из себя набор разных овощей и зелени в свежем виде, нескольких фруктов и большого количества воды, а также зеленого чая (например, с имбирем и лимоном). Более сложный вариант - это голодание 24 или 36-часовое.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда в организм не поступает абсолютно никаких продуктов, то очистительные процессы значительно активизируются. Во время голодания силы организма направлены на то, чтобы сделать "генеральную уборку", отсюда и лечебный эффект.

Организм, ввиду отсутствия поступления внешних источников питания, начинает искать другие резервы. И первым делом идут в утилизацию отмершие и ослабленные клетки. Этим во многом и объясняется эффект голодания. Учитывайте, что 36-часовое (и более) голодание имеет определенные строгие правила входа и выхода из него.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также есть ряд противопоказаний для его проведения. Очень важную роль играет и психологический момент: насколько вы к этому готовы и какой смысл закладываете, проводя это.

Напомним, что эксперт по похудению Катя Медушкина рассказала, как справиться с лишними кило, от которых никак невозможно избавиться.