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Нутрициолог рассказала, как правильно есть фрукты при похудении

Автор: Lite

Далеко не все фрукты можно употреблять при снижении веса

Знаете ли вы, что несмотря на пользу овощей и фруктов, далеко не все из них нам подходят при снижении веса. С некоторыми из них стоит быть аккуратнее. Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как правильно есть фрукты при похудении и какие лучше ограничить.

Чтобы разобраться, какие овощи и фрукты стоит ограничить, существует важный показатель - гликемический индекс. ГИ показывает как содержащиеся в продукте питания углеводы усваиваются организмом и влияют на уровень сахара в крови.

Продукты с высоким ГИ максимально быстро отдают свою энергию в кровь в виде глюкозы, словно переполняя организм лишними калориями. В случае, если эта глюкоза не нужна в настоящий момент в мышцах, она отправляется прямиком в жировые запасы.

Регулярное употребление продуктов с высоким ГИ нарушает обменные процессы в организме, негативно сказываясь на общем уровне сахара в крови, провоцируя постоянное чувство голода и активизируя формирование жировых отложений в проблемных зонах.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Выбирая фрукты и овощи, отдавайте предпочтение продуктам с низким ГИ. ГИ указывают в специальных таблицах.
От 0 до 40 - низкий
41 до 60 - средний
61 до 100 - высокий.

В этой табличке вы можете проверить ГИ овощей и фруктов.

Иллюстративное фото (instagram.com/expert_po_figure)


Список самых распространенных овощей и фруктов с высоким ГИ:

  • Бананы,
  • Арбуз,
  • Дыня,
  • Ананас,
  • Хурма
  • Финики
  • Отварная кукуруза
  • Отварная морковь
  • Отварная тыква
  • Отварная свекла
  • Картофель во всех формах

Иллюстративное фото (pexels.com)

Тыква, свекла, кукуруза и морковь имеют высокий ГИ только в вареном виде. В сыром виде полезны и рекомендованы. Если вы в суп добавите вареной морковки, конечно, не трагедия.

Поедая продукты с высоким ГИ в чистом виде, вы лишь разжигаете аппетит.

Фрукты из списка старайтесь употреблять в первой половине дня и желательно в сочетании с белковыми продуктами. Ведь белок снижает подъем сахара в крови. Например, на перекус вместо 2 бананов, съешьте 200 гр. нежирного творога с 1/2 банана.

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