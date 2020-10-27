Нормализуют вес и гормональный фон: диетолог назвала целебные овощи для женщин

С каждым годом овощи семейства крестоцветных приобретают все большую популярность, благодаря своим полезным свойствам. О том, почему стоит их включить в рацион каждому рассказала в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

Они малокалорийны, содержат ряд витаминов, минералов и антиоксидантов, самым известным из которых является индол-3 карбинол. Это вещество обладает широким спектром действия и используется для профилактики многих проблем со здоровьем, в том числе онкологических заболеваний.



Полезные свойства крестоцветных:

Онкпротекторное действие.

Снижают воспалительные процессы.

Нормализуют уровень глюкозы в крови.

Способствуют нормализации веса.

Нормализуют женский гормональный фон.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Антираковые свойства

Глюкозинолат - вещество, которое в большом количестве содержится в крестоцветных и под действием ферментов в процессе пищеварения преобразуется в изотиоцианат и сульфорафан - мощные противораковые компоненты. Глюкозинолаты содержатся во всех крестоцветных овощах, но самые сильные антираковые свойства у брокколи.

Для получения самых эффективных веществ употребляйте в пищу трёхдневные проростки брокколи, в них содержится в 50 раз большая биологическая активность, чем в выращенных овощах. Для профилактики рака добавьте в свой рацион больше свежих крестоцветных, т.к. термическая обработка разрушает защитные свойства овощей до 70-30%.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для защиты глюкозинолата от разрушения при термической обработке, порежьте овощи и оставьте на 40 минут перед готовкой. Антираковые вещества станут менее подвержены высоким температурам, но для сохранения максимального количества полезных элементов сократите время готовки овощей до минимума.



К овощам семейства крестоцветных относятся:

Капуста белокочанная

Капуста краснокочанная

Капуста брюссельская

Капуста романеско

Капуста кольраби

Цветная капуста

Брокколи

Листовая капуста (пекинская, бок-чой, кейл и др.)

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Руккола

Шпинат

Кресс-салат (водяной)

Салатная горчица (листья)

Сурепка (весенняя)

Горчичное семя (специя)

Хрен

Васаби (японский хрен)

Дайкон (китайская редька)

Редька

Брюква

Репа

Редис

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