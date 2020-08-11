Ноль жиров и сплошная польза: диетолог рассказала о полезном сезонном продукте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему арбуз стоит включить в меню

Август – разгар арбузного сезона. Эта огромная ягода обладает неоспоримыми достоинства, нужно только правильно его употреблять, чтобы получить максимальную пользу. Об особенностях арбузного меню рассказала диетолог Алена Коготкова.

Арбуз - лучший десерт. В 100 г: 30 ккал, 7,5 г углеводов и 80% воды! В арбузе нет вредных жиров, холестерина и натрия. Зато он богат калием, а значит, обладает диуретическим действием.

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А еще он богат каротиноидами, витамином С и биофлованоидами. Арбуз помогает справляться с отеками и способствует перистальтике кишечника.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт озвучила главные правила употребления арбуза:

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1.Не ешьте натощак (фруктовые кислоты раздражают стенки кишечника + простые углеводы резко поднимают сахар в крови) – это разжигает тягу к еде.

2.Ешьте на десерт, по 250-300 г в прием пищи.

3.Не ешьте перед сном.

4. Готовьте с арбузом напитки, сорбеты, добавляйте в салат и даже легкий арбузный суп – очень летняя тема.

Напомним, что ранее диетолог Людмила Гончарова рассказала о коварной фруктозе и о том, где она "прячется". Специалист также предостерегла от чрезмерного употребления продуктов с ее содержанием.