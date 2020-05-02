Как научиться не переедать: полезные лайфхаки от диетолога

Все мы любим вкусно поесть — и далеко не всегда умеем вовремя затормозить, что ведет к лишнему весу и проблемам со здоровьем. Диетолог Алла Манайкина, которая ранее развеяла заблуждения о морепродуктах, поделилась на своей странице в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут справиться с аппетитом и не съесть лишнего.

Вот что поможет вам не переесть:

Чистите зубы сразу после ужина;

Когда вам хочется есть от грусти и одиночества, лучше просто позвоните поговорить родителям/другу/близкому человеку;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Не держите еду на видном месте; Мы часто хотим «есть глазами»;

Не сидите с целым пакетом еды (например орехи), отсыпьте себе порцию, а остальное спрячьте;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Будьте всегда чем-то заняты, чтобы не думать о еде;

Найдите альтернативное занятие еде: чтение, музыка, кино, ванна, уборка и другое;

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Перед тем, как съесть что-то «вредное», задайте себе три вопроса:

1. Действительно ли я сейчас это хочу?

2. Буду ли я себе потом винить за съеденное?

3. Могу ли я подождать до обеда/ужина или съесть это завтра утром?

Иллюстративное фото (instagram.com/your_figure_designer)

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