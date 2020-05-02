Как научиться не переедать: полезные лайфхаки от диетолога

Эксперт поделилась хитростями, которые помогут не съесть лишнего
Все мы любим вкусно поесть — и далеко не всегда умеем вовремя затормозить, что ведет к лишнему весу и проблемам со здоровьем. Диетолог Алла Манайкина, которая ранее развеяла заблуждения о морепродуктах, поделилась на своей странице в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут справиться с аппетитом и не съесть лишнего.
Вот что поможет вам не переесть:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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1. Действительно ли я сейчас это хочу?
2. Буду ли я себе потом винить за съеденное?
3. Могу ли я подождать до обеда/ужина или съесть это завтра утром?
Иллюстративное фото (instagram.com/your_figure_designer)
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