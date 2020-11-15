ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Напрасные старания: диетолог развеяла мифы о "быстрых и эффективных" способах похудеть

Автор: Lite

Диетолог представила топ-6 популярных, но неэффективных способов быстро похудеть

Похудеть с минимумом усилий и в кратчайшие сроки – мечта тех, кто не хочет или не может тратить много времени и прилагать усилия, но желает, чтобы лишние кило растаяли на глазах. Именно они попадаются в ловушку недобросовестных маркетологов, которые обещают молниеносный эффект от чудо-средств и процедур. Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram рассказала, что не надо использовать для снижения веса.

Топ-6 неэффективных способов быстро похудеть:

Чай и кофе для похудения. Не уверена, что кто-то в это ещё верит, но всё же. Мочегонные или слабительные, они могут вывести пару килограмм воды или ещё чего из вашего организма, но никак не жир.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самые читаемые новости

Обертывания и занятия спортом в пищевой пленке. Да, вы потеете больше, но это не значит, что вы тратите больше жира! После того, как тренировка закончится, вы выпьете стакан воды и снова восполните потерянную жидкость. А вот во время тренировки будет тяжко. Так тоже не надо.

Массажи. Сколько не мни жирок, но он от этого никуда не денется. Нет, это не "разбивает жировые клетки", жир сгорает в обменных процессах. Улучшить состояние кожи и в помощь диете и спорту - на здоровье. Но не как основной метод похудения.

Детоксы и все чудеса их включающие: клизмы, скипидарные ванны, питье воды и соков.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Л-карнитин и протеиновые коктейли. Прием аминокислот, протеиновых батончиков, коктейлей, печенья - никак не помогают похудеть. Это всего лишь часть вашего питания.

Использование диетических протоколов: АИТ, антикандидные, для митохондрий или что там еще придумали. Нет, если конечно перестать есть 2-3 группы продуктов, то вы похудеете. Но в целом суть всегда в дефиците калорий, а не в какой-то диете или протоколе.

Напомним, что ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина рассказала, почему худеющим все время хочется есть.

Кстати, диетолог Ева Шишова составила гид по самым популярным диетам и описала каждую из них.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины похудениедиетолог