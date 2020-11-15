Напрасные старания: диетолог развеяла мифы о "быстрых и эффективных" способах похудеть

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог представила топ-6 популярных, но неэффективных способов быстро похудеть

Похудеть с минимумом усилий и в кратчайшие сроки – мечта тех, кто не хочет или не может тратить много времени и прилагать усилия, но желает, чтобы лишние кило растаяли на глазах. Именно они попадаются в ловушку недобросовестных маркетологов, которые обещают молниеносный эффект от чудо-средств и процедур. Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram рассказала, что не надо использовать для снижения веса.

Топ-6 неэффективных способов быстро похудеть:

Чай и кофе для похудения. Не уверена, что кто-то в это ещё верит, но всё же. Мочегонные или слабительные, они могут вывести пару килограмм воды или ещё чего из вашего организма, но никак не жир.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Обертывания и занятия спортом в пищевой пленке. Да, вы потеете больше, но это не значит, что вы тратите больше жира! После того, как тренировка закончится, вы выпьете стакан воды и снова восполните потерянную жидкость. А вот во время тренировки будет тяжко. Так тоже не надо.

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Массажи. Сколько не мни жирок, но он от этого никуда не денется. Нет, это не "разбивает жировые клетки", жир сгорает в обменных процессах. Улучшить состояние кожи и в помощь диете и спорту - на здоровье. Но не как основной метод похудения.

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Детоксы и все чудеса их включающие: клизмы, скипидарные ванны, питье воды и соков.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Л-карнитин и протеиновые коктейли. Прием аминокислот, протеиновых батончиков, коктейлей, печенья - никак не помогают похудеть. Это всего лишь часть вашего питания.

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Использование диетических протоколов: АИТ, антикандидные, для митохондрий или что там еще придумали. Нет, если конечно перестать есть 2-3 группы продуктов, то вы похудеете. Но в целом суть всегда в дефиците калорий, а не в какой-то диете или протоколе.

Напомним, что ранее специалист по питанию Валентина Ивушкина рассказала, почему худеющим все время хочется есть.

Кстати, диетолог Ева Шишова составила гид по самым популярным диетам и описала каждую из них.