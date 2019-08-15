Можно ли есть после шести: диетолог дала аргументированный ответ

Пожалуй, одним из самых распространенных среди худеющих вопросом является: можно ли есть после шести вечера? Ответить на него на своей странице в Instagram решила диетолог Наталья Кошкина. Она раскрыла важные нюансы в режиме питания худеющих.



Если вы сбрасываете вес, то первое, что вам нужно сделать – наладить регулярное питание. Это значит, что нужно есть каждые 3-4 часа. Потому что вы напрасно думаете, что если едите 2 раза в день, то уменьшите суточную калорийность. Чаще происходит наоборот: за полдня вы нагуливаете зверский аппетит, приходите с работы и приступаете к разорению холодильника.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Регулярность питания не подразумевает длительных промежутков между приемами пищи: последний должен быть за 2-3 часа до сна. Так что если вы ложитесь в 9 часов, без проблем – можете не есть после 6. Если же вы ложитесь в 23, тогда вам неплохо бы поесть часов в 19-20. Тогда вы вряд ли успеете сильно проголодаться до отхода ко сну и уменьшите вероятность незапланированного опустошения холодильника.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, то, что вы едите перед сном, оказывает огромное влияние на то, что вы видите утром на весах. Ужин должен быть легким, но сытным. Идеальный вариант – нежирный белок + овощи. Можно сдобрить ложечкой хорошего масла или горсткой орешков/семян. Это если в течение дня вы недобрали полезных жиров. Еще не стоит есть соленое и пить много жидкости. Это тоже может стать поводом для расстройства на утро.

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