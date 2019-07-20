Можно ли похудеть на раздельном питании: диетолог развеяла мифы

Среди худеющих становятся все более популярны всевозможные диеты и специальные системы питания. Однако все ли они эффективны и полезны? Эксперт по похудению Катя Медушкина на своей странице в Instagram развеяла мифы о раздельном питании.

Эксперт считает, что подобная система не только не работает, но и вредит здоровью.

Согласно принципам раздельного питания, нельзя одновременно есть белки и углеводы, белки и кислоты, белки и жиры, употреблять за один прием пищи два разных белковых продукта, “мешать” крахмал с сахаром, а еще сочетать с другими продуктами молоко, арбуз и дыню.

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Объясняются требования тем, что при употреблении смешанной пищи процесс расщепления ферментами тормозится и приводит к брожению, гниению пищи внутри и интоксикации организма.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

А как на самом деле:

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Наш организм способен создавать “рабочие условия” для каждого этапа переваривания пищи. Необходимые ферменты выделяются рефлекторно и уж точно способны переварить без каких-либо последствий “смешанную пищу”.

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Употребляя продукты белковые и углеводные в разные приемы пищи, человек сам себя делает “пищевым инвалидом”, отучая организм продуцировать ферменты одновременно и запуская таким образом необратимый процесс.

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Организм настолько адаптируется к новой системе питания, что в какой-то момент просто не сможет переварить естественную смешанную еду.

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Теория о раздельном питании разбивается еще и о тот факт, что не бывает “однородных” продуктов, ведь в белковой пище животного происхождения ощутимо присутствуют жиры, а в крупах, богатых сложными углеводами, содержится растительный белок.

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А худели вы при раздельном питании не за счет разделения нутриентов, а за счет состава разрешенных продуктов и уменьшения объема ваших порций – так действует любая диета, никакого волшебства!



Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)⠀

"Гарантированное здоровое похудение начинается со здорового полноценного рациона, поэтому не “изобретайте велосипед”, - подытожила диетолог.

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