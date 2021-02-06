Как можно похудеть, если неделю есть одну картошку: блогер показал видео экспериментальной диеты

Видеоблогер Роб Ривера провел эксперимент с картофельной диетой, которую применял на протяжении семи дней. Этот низкокалорийный продукт, если не считать картофель-фри и чипсы, дает организму необходимую клетчатку, белок, антиоксиданты, калий, витамин C и витамин B6. Ютубер решил проверить на себе, что же будет, если целую неделю питаться одной картошкой.

Ривера записал ролик о своей диете, поделился подробностями ее хода и показал наглядный результат. Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Мужчина отметил, что существует множество диет на основе картофеля, каждая из которых имеет свои правила и рекомендации. Роб взял некоторые из самых распространенных - без добавления масел, практически без соли (но со специями), с некрахмалистыми овощами и только с чаем или кофе без кофеина - и пробовал эту диету в течение семи дней.

Он начал с веса 62 килограмма и с обхватом талии 78 сантиметров. На завтрак экспериментатор ел приправленную вареную картошку и пил воду.

Как рассказал Ривера, такой рацион был неплохим, и мужчина оставался сытым большую часть дня.

Блогер отметил, что готовить себе еду приходилось самостоятельно, поскольку во многих обработанных картофелях содержался сахар и другие ненужные добавки.

Питаясь пюре, печеной картошкой и сладким картофелем, вскоре он понял, что одним этим овощем дальше обойтись не может, так как уровень сахара в крови и электролиты упали, а также стала чувствоваться слабость. После того как Роб съел фрукты и стал добавлять щепотку соли в картофель, все нормализовалось.

Блюда из картофеля Робу Ривере через несколько дней пришлось разнообразить и другими продуктами (фото: скриншот)

В конце недели он подвел итоги: с такой диетой мужчина похудел почти на 3 килограмма и убавил в талии около 2 сантиметров.

Блогер показал результат картофельной диеты в течение 7 дней (фото: скриншот)

Блогер обратил внимание, что употребление любой низкокалорийной пищи в течение недели приведет к потере веса. И ему действительно были нужны сахар и соль, чтобы оставаться бодрым в течение дня. В целом, по словам мужчины, хотя картофельная диета действительно помогла ему похудеть, существуют более здоровые и питательные альтернативы.

"Я никоим образом не являюсь медицинским экспертом и никому не даю инструкций по использованию метода, показанного в этом видео. Это видео было сделано только для документации", - подчеркнул Ривера в описании к ролику, настоятельно призвав проконсультироваться с врачом перед тем, как выполнять какие-либо диеты или занятия фитнесом.

Видео: Блогер показал, как можно похудеть на одной картошке

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