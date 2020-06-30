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Можно ли худеть без подсчета калорий: подробный ответ нутрициолога

Lite » Еда 30.06.2020 - 15:34
Можно ли худеть без подсчета калорий: подробный ответ нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт разъяснила, в чем минусы подобного способа похудения

А можно худеть без подсчета калорий? Подробный ответ на этот вопрос дала антиПП нутрициолог и тренер Катя на своей странице в Instagram kate_rightfood. Эксперт отметила, что это возможно, но не дает 100% гарантию. Именно поэтому она всегда выступает ЗА подсчет.

А вот нежелание заморачиваться с цифрами или вынужденное желание сидеть на диете, отказываться от продуктов - это конечно же проще, но...Результата либо не будет и вес стоит, либо он есть, но длиться он будет недолго. И такие эксперименты переносятся гораздо сложнее психологически.

Поэтому вот вам советы, как худеть без подсчёта калорий:

1. Отказ от: конфет, шоколада, выпечки, газировки, сладких напитков, йогуртов с наполнителями, тушенки, шпрот, жирных сортов мяса, сала и бекона, сосисок и колбас, майонеза, жареных в литре масла котлет, рыбы, чебуреков, пельменей, жирной молочки, картошки фри, сухариков, чипсов, маринадов, копченостей и т.д.

Можно ли худеть без подсчета калорий: подробный ответ нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Метод морально ТЯЖЁЛЫЙ, ибо рано или поздно будет срыв такой, что даже не заметите, как съели гору конфет и шоколада, закусывая шаурмой. И вас ждет набор веса еще больше, чем было на старте до похудения.


2. Увлечение овощей, зелени, белка и воды. Это дает больше сытости и насыщения, есть хочется меньше.

Можно ли худеть без подсчета калорий: подробный ответ нутрициолога
Иллюстративное фото (pexels.com)

Тяжко, да? Гораздо проще научиться считать калории и составлять сбалансированный рацион, нежели вот так всю жизнь устраивать качели и ходить по кругу.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о тонкостях совместимости продуктов.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины здоровое питаниепохудениедиетолог
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