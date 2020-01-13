Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания

Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Действительно ли можно похудеть таким образом, рассказала в своем Instagram сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее дала рекомендации, как избежать ощущения голода в процессе похудения.

Она отметила, что есть много популярных схем питания по часам, например:

отказ от пищи после шести вечера

питание один раз в день, а все остальное время - только вода

интервальное голодание - сокращение “пищевого окна” до 8 часов в сутки, а потом 16 часов голода

голодание раз в неделю, когда человек питается как угодно в течение 5-6 дней, а потом от 24 до 48 часов голодает

ограничение рациона до одного-двух продуктов на неделю / две / месяц, а потом возвращение к прежнему образу жизни и т.д.

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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Можно ли похудеть на таких системах питания?

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Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.

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Стоит ли так питаться?

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Нет. Это не самые лучшие методы похудения.

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И вот почему:

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нерегулярное питание создает резкие перепады уровня сахара в крови

длительные промежутки голодания провоцируют последующее переедание и, как следствие, проблемы с работой ЖКТ

нехватка питательных веществ, витаминов и минералов в случае длительного голодания или монодиет рано или поздно приведет к срыву и возвращению веса, а главное - к сбоям в метаболизме, выработке гормонов, обновлении клеток и в работе других систем организма

резкое похудение на полном голодании приведет к потере качества тела, обвисанию кожи, а недостаток белка - к дряблости мышц

если в периоды приема пищи вы будете продолжать переедать - то никакого эффекта от вашего “особенного” времени питания не будет.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши ПРИЕМЫ ПИЩИ БЫЛИ ВОВРЕМЯ - каждые три часа. А НЕ для того, чтобы ничего не есть.

Напомним, что нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, как не забросить правильное питание в при тотальной загруженности и нехватке времени.