Можно ли худеть по часам: диетолог раскрыла правду о популярных системах питания

Эксперт развенчала популярные мифы о питании по времени
Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Действительно ли можно похудеть таким образом, рассказала в своем Instagram сертифицированный нутрициолог, международный тренер по питанию и фитнес коуч Катя Медушкина, которая ранее дала рекомендации, как избежать ощущения голода в процессе похудения.
Она отметила, что есть много популярных схем питания по часам, например:
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)
Можно ли похудеть на таких системах питания?
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Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.
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Стоит ли так питаться?
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Нет. Это не самые лучшие методы похудения.
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И вот почему:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши ПРИЕМЫ ПИЩИ БЫЛИ ВОВРЕМЯ - каждые три часа. А НЕ для того, чтобы ничего не есть.
Напомним, что нутрициолог Наталья Кошкина рассказала, как не забросить правильное питание в при тотальной загруженности и нехватке времени.