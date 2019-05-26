С чем можно есть ягоды: диетолог поделилась правилами сочетаемости продуктов

Эксперт рассказала, с чем лучше всего употреблять различные ягоды
Быстрыми темпами наступает пора первых фруктов и ягод, а в летний сезон можно будет ими наслаждать вдоволь, пополняя запасы организма витаминами. Но с чем можно употреблять эти продукты без вреда для здоровья и фигуры, чтобы извлечь максимум пользы? О том, как сочетать ягоды в меню рассказала в Instagram диетолог Наталья Макиенко.
Эксперт пояснила, что сочетаемость фруктов и ягод отличается, и эта разница заключается не только в более грубой оболочке и наличии семян, количеству воды, содержании органических кислот, крахмала в составе, но и во времени усвоения (большинство ягод – 15-20 минут, большинство фруктов – 40 минут).
Особенности популярных ягод:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
С чем же сочетать ягоды?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Со всеми остальными продуктами, которых нет в списке выше – ягоды не сочетаются.
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