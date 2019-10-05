Молочный или черный? Диетолог удивила правдой в выборе шоколада для худеющих

Сладости в рационе худеющих – тема спорная. Но, казалось бы, с шоколадом все ясно – диетологи утверждают, что стоит остановить свой выбор на плитке натурального черного и ограничится небольшим кусочком. Настолько ли безопасен на самом деле этот вид шоколада? На этот вопрос ответила диетолог-нутрициолог Алена Коготкова в instagram.

Как можно сравнивать черный шоколад с молочным, так ведь? Но все-таки давайте подойдем к вопросу с критической точки зрения и посмотрим на шоколад с разных сторон.

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Калорийность. Удивительно – темный шоколад более калорийный, т.к. в нем значительно больше жиров, которые на 1 г имеют большую калорийность в сравнении с углеводами.

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Сахар. Объективно разницы между белым и тростниковым (его чаще добавляют в "элитный" темный шоколад) нет. А если она и есть, то шоколад нужно есть тоннами, чтобы получить из коричневого сахара "витамины".

В молочный шоколад добавляют молоко, что само по себе не плохо.

В чем подвох?

Легализуя темный шоколад, считая его продуктом здорового выбора, мало, кто ограничивается долькой-двумя. Все, что "полезно", мы едим со спокойным сердцем. Так обычно происходит с "пп-выпечкой". Финики это же не сахар? Цельнозерновая мука не рафинированная? Значит, можно есть спокойно. А вот с продуктами, содержащими сахар и пшеничную муку, контроль срабатывает чаще. И по итогу эти продукты наносят меньше вреда.



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А какой вывод мы делаем, когда говорим о пользе? Все есть яд. Все есть лекарство. Вопрос в дозе. Даже самый "полезный" продукт может принести больше вреда, чем самый "вредный", когда принимается в большом объеме.

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Какая доза шоколада "безопасная"?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Невозможно сказать. Все зависит от вашего рациона. Есть ли в нем другие кондитерские изделия? Достаточно ли сбалансирован рацион? Но от 10 г молочного шоколада ничего не случится. Это 54 ккал и 5,7 г углеводов.

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