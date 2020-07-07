Молочные продукты в меню худеющих: диетолог назвала важные особенности

"Молочка" прочно "осела" в нашей потребительской корзине, но худеющие относятся к ее употреблению с опаской и отдают предпочтение обезжиренным вариантам из-за страха набрать лишние кило или заработать отеки. Диетолог Лора Филиппова на странице в Instagram рассказала, сколько и какие молочные продукты надо употреблять человеку и о безопасной норме для худеющих.

Молочная продукция входит в рекомендации ВООЗ и МОЗ Украины для ежедневного употребления в сбалансированном рационе здорового человека.

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Самые ценные продукты для взрослого - это твердый сыр и творог. И по содержанию Са, и по белку. Помним же - белок важно получать из разных источников.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Молочные продукты содержат животный жир. Это полезные элемент пищи, но их количество в ежедневном рационе эксперт рекомендует держать под контролем. Именно поэтому творог и сыр средней жирности оптимальны на каждый день.

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Польза - в норме! И в разнообразии рациона! Не стоит есть сыр килограммами - достаточно 30-50 гр в день. Творог - 150-200гр., ешьте разные продукты.

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Важно:

не покупать молочные продукты с высоким содержанием сахара и соли.

не выбирать молочные продукты с растительными жирами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Творог лучше не совмещать с простыми сахарами и с продуктами, которые содержат фитиновую кислоту.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Макиенко перечислила топ-5 заблуждений худеющих, которые приводят к голоду и пищевым срывам.