Как много есть и худеть: нутрициолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт дала эффективные советы, как снизить вес без уменьшения порций еды

Можно кушать приличные порции, и при этом соблюдать дефицит калорий. Мало есть - не значит снижать вес. Есть нужно в своем коридоре калорийности с дефицитом в 20%. Диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко, которая ранее расписала правильный режим дня для похудения, поделилась в своем Instagram секретами, как снизить калорийность пищи, при этом не уменьшив размер порций.

Как много есть и худеть:

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1. Включайте в каждый прием пищи продукты, богатые белком. Они дают сытость и контроль аппетита.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Я рекомендую: яйца, курица, индейка без кожи и прожилок, рыба и морепродукты, говяжья и свиная вырезка без жира и прослоек, молочная продукция до 5% (я ем до 2,5%), нежирные сыры до 25%.

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2. Сытость дает клетчатка. Она увеличивается в объемах в желудке в несколько раз и не позволит вам съесть лишнего.

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3. Избавьтесь от жирных майонезных и сметанных соусов. Они увеличивают калорийность. Замените на натуральный нежирный йогурт с горчицей.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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4. Острые и соленые соусы (аджика, соевый соус) увеличивают количество съеденного. Они усиливают вкус пищи, и мы не можем остановиться.

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5. Не заедайте хлебом. Положите себе 1 кусочек ржаного цельнозернового хлеба. Этого достаточно.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

6. Посыпая салат кунжутом, будьте внимательны 100 гр =600 кал. А поливая салат маслом помните, что 1 ст.ложка масла 120 ккал!

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40% кал в вашей тарелке должны составлять сложные углеводы/клетчатка, 30% кал жиры и 30% белковые продукты. Такая тарелка даст вам сытость и снизит тягу к сладкому и мучному.

Ранее диетолог Татьяна Дик перичислила топ-6 продуктов, которых избегают худеющие, ошибочно считающие, что они способствуют набору веса. Она подробно рассказала о каждом из них и развенчала распространенные мифы.

Автор: Марина Настевич