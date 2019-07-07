Много белка и мало жира: диетолог рассказала об уникальных полезных продуктах

Эксперт перечислила главные преимущества бобовых
На столе у украинцев бобовые появляются не так часто, а вот, например, в Мексике, они являются основой многих национальных блюд. И не зря! Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram, почему стоит включить бобовые в рацион и как правильно их приготовить.
Эксперт отметила, что часто бобовые обходят вниманием из-за боязни вздутия живота, но этих неприятных последствий можно избежать, если придерживаться нескольких простых правил.
Что относится к бобовым?
Фасоль, соевые бобы, маш, чечевица, горох, нут. Арахис тоже относится к бобовым, знали? Все это свободно продается в любом крупном супермаркете и по адекватной цене.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что в них такого полезного?
Большое количество растительного белка, помните, что половина из всего белка, что вы получаете, должна приходиться на растительный, большое количество клетчатки, а значит:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как избежать вздутия?
Замачивайте бобовые перед приготовлением, а воду сливайте. Если и это не помогает, сливайте и первую воду после варки через 10-15 минут. Если вы начнете есть бобовые регулярно, то и проблем с перевариванием не будет. Начните с чечевицы и нута, у них тоньше кожура.
Можно ли давать бобовые детям?
Да, желательно после года.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Как включить бобовые в рацион?
Начните с простого - отваривайте, делайте томатный соус и добавляйте немного к привычной еде. Затем попробуйте сделать хумус, чечевичный суп или паштет из фасоли.
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