Много белка и мало жира: диетолог рассказала об уникальных полезных продуктах

На столе у украинцев бобовые появляются не так часто, а вот, например, в Мексике, они являются основой многих национальных блюд. И не зря! Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова рассказала в Instagram, почему стоит включить бобовые в рацион и как правильно их приготовить.

Эксперт отметила, что часто бобовые обходят вниманием из-за боязни вздутия живота, но этих неприятных последствий можно избежать, если придерживаться нескольких простых правил.

Что относится к бобовым?

Фасоль, соевые бобы, маш, чечевица, горох, нут. Арахис тоже относится к бобовым, знали? Все это свободно продается в любом крупном супермаркете и по адекватной цене.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что в них такого полезного?

Большое количество растительного белка, помните, что половина из всего белка, что вы получаете, должна приходиться на растительный, большое количество клетчатки, а значит:

сытость;

снижение риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний;

разнообразие в рационе;

низкое количество жиров;

источник железа, витаминов группы В.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как избежать вздутия?

Замачивайте бобовые перед приготовлением, а воду сливайте. Если и это не помогает, сливайте и первую воду после варки через 10-15 минут. Если вы начнете есть бобовые регулярно, то и проблем с перевариванием не будет. Начните с чечевицы и нута, у них тоньше кожура.

Можно ли давать бобовые детям?

Да, желательно после года.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как включить бобовые в рацион?

Начните с простого - отваривайте, делайте томатный соус и добавляйте немного к привычной еде. Затем попробуйте сделать хумус, чечевичный суп или паштет из фасоли.

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