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Миф или реальность: диетолог развенчала популярные заблуждения о еде

Lite » Еда 18.09.2019 - 14:42
Миф или реальность: диетолог развенчала популярные заблуждения о еде
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт раскрыла правду о некоторых широко известных утверждениях о питании

В вопросе похудения есть много популярных утверждений, которые не всегда являются действительно правдивыми. Диетолог Мария Рикерт, которая ранее назвала распространенные отговорки, которые зачастую мешают нам начать похудение, и способы борьбы с ними, решила развенчать некоторые мифы о еде на своей странице в Instagram.

Некоторые из них она сопроводила личными примерами, а также научными обоснованиями.

Итак, миф или реальность?

Хочешь скинуть вес - перестань есть картошку и макароны

Миф. Потому что хочешь скинуть вес - перестань есть лошадиными порциями.
Я обожаю макароны и худела я на них. Макароны разных форм и видов есть практически на ежедневной основе в моем рационе.

С картошкой история интереснее, потому что ее действительно не рекомендуют есть людям, которые плохо усваивают сахар (что не равно всем худеющим). Картошку я сократила в рационе по рекомендации врача и после сдачи анализов. Но почти 15 первых кг ушли, пока я кушала пюрешку.

Миф или реальность: диетолог развенчала популярные заблуждения о еде

Иллюстративное фото (pexels.com)

Фрукты содержат сахар, от них поправляешься

В этом мире много что содержит сахар. Свежие и качественные фрукты нам нужны по множеству причин (витаминчики, пищеварение и хорошее настроение как минимум). Если есть проблемы с инсулином - обратите внимание на гликемический индекс фруктов и ягод. Если нет - перестаньте искать проблему на пустом месте.

Миф или реальность: диетолог развенчала популярные заблуждения о еде
Иллюстративное фото (pexels.com)

И опять: поправляешься от количества и эмоционального бесконтрольного запихивания в себя еды, но не от бедолаги бананчика.


Ешь вместо сладкого и свежих фруктов/ ягод - сухофрукты

Сухофрукты содержат больше сахара в своём составе, нежели их свежие собратья. На вкус и цвет конечно фломастеры разные, но я полностью исключила сладких сушенышей из своего рациона.

Орешки - лучший перекус

Зависит от количества. Орехи богаты нужными нам всем жирами, но их легко переесть, если состояние "съесть целого слона". Я их обычно добавляю в салаты или пасту. В качестве отдельного перекуса - не рекомендовала бы.

Миф или реальность: диетолог развенчала популярные заблуждения о еде

Иллюстративное фото (pexels.com)

Лучший завтрак - каша/ овсяноблин/ яйца и модный авокадо

Друзья, лучший завтрак - тот, который нравится исключительно вам. Лично в моем случае он должен быть сытным. Я обожаю утром есть курицу с макаронами. От такого приёма пищи ты не испытываешь голод уже через 1-2 часа и спокойно дотягиваешь до обеда.

Миф или реальность: диетолог развенчала популярные заблуждения о еде

Иллюстративное фото (pexels.com)

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