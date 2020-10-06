Меню для хорошего настроения: диетолог раскрыла секретные составляющие

Мы точно и четко знаем, как связано питание и наше физическое здоровье. Но думаем ли мы, что питание может влиять на наше психологическое здоровье, настроение, некоторые виды депрессий и тревоги. Диетолог Ольга Усенко рассказала на странице в Instagram об обязательных составляющих рациона для хорошего настроения.

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Рациональное и обогащенное питательными элементами меню может улучшить настроение, повысить уровень энергии и помочь мыслить яснее. Здесь играют роль несколько факторов:

количества потребляемых углеводов

дефицит/восполнение витаминов и минералов

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Углеводы. Чтобы мозг мог концентрироваться и фокусироваться, ему нужна энергия. Эта энергия поступает из глюкозы в крови, а глюкоза в нашей крови поступает из углеводов, которые мы едим.

Когда у нас недостаточно энергии для мозга, мы чувствуем слабость, усталость и неспособность ясно мыслить.

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Именно поэтому регулярное питание с содержанием углеводов помогает нам быть в тонусе и максимально поддерживает эффективность.

Ключевым моментом является поддержание стабильного уровня глюкозы в крови в течение дня, а не постоянные качели, которые создаются и провоцируются неправильным питанием и потреблением сладкого.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Когда уровень глюкозы в крови быстро повышается и падает, это может влиять на настроение: вы можете почувствовать себя раздражительным, подавленным и тревожным.

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Помимо энергии, которая нужна мозгу, еще ему необходимы аминокислоты, которые помогают регулировать мысли и чувства.

Белок содержит эти аминокислоты и поэтому важно получать и белковые продукты в достаточном количестве в течение дня.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Жиры и их роль равна 33% из 100. Жирные кислоты, такие как омега-3 и омега-6, необходимы для нормального функционирования мозга.

Полезные жиры содержатся в орехах, семенах, жирной рыбе, авокадо, молочных продуктах и яйцах. И все эти продукты должны быть в рационе каждого.

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Именно для полного набора 100% необходимо питаться правильно.

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