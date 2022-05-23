Мед - это рвота пчел, а кетчуп - лекарство: удивительные факты о еде, которые вы не знали

Пища для человеческого организма служит настоящим строительным материалом и источником энергии. Но знаете ли вы достаточно о продуктах, которые употребляете может даже ежедневно?

Lite решил собрать для вас интересные факты о еде, которые действительно впечатляют.

Белый шоколад - это не шоколад

Пусть вас не вводит в заблуждение название "белый шоколад". Этот продукт обычно даже не содержит шоколада! На самом же деле это просто смесь сахара, молока, ванили, лецитина и какао-масла.

Мускатный орех - галлюциноген

Мускатный орех действительно действует как психоделик, поскольку содержит природное соединение под названием миксорубицин. Но влиять на сознание может лишь потребление большой дозы ореха. Вместе с тем, в больших дозах мускатный орех может быть ядовит.

Когда-то кетчуп использовался как лекарство

Еще в 1800 году люди верили, что помидоры обладают сильными лечебными свойствами. Врачи того времени утверждали, что кетчуп может лечить диарею и расстройство желудка, поэтому когда-то его использовали в качестве лекарства. Конечно, речь идет именно про натуральный кетчуп без крахмала и различных "ешек".

Печенье более вредно для зубов, чем сахар

Основной причиной кариеса является кислота, а не сахар. А печенье, как правило, прилипает к зубам и в конечном итоге становится очагом бактерий.

Печенье вреднее, чем сахар (фото: pexels.com)

Громкая музыка может привести к алкоголизму

Исследования показали, что громкость музыки может влиять на процесс употребления алкоголя. Оказывается, громкая музыка заставляет людей пить быстрее и больше. Поэтому если вы являетесь частым гостем заведения с громкой музыкой и любите там выпить, то эта привычка может перерасти в алкоголизм быстрее...

Бутилированная вода опасна для здоровья?

Нет. Однако пластиковые бутылки при повторном их использовании со временем будут "отдавать" химические частицы в воду. Это не сделает воду вредной для здоровья, но свежесть ее может ухудшиться.

Мед - это рвота пчел

Когда пчелы собирают нектар, они хранят его в желудке. А прилетев домой, в улей, нектар возвращается из желудка пчелы наружу. А потом мы едим мед. Который является очень полезным для здоровья!

Пчелы (фото: pexels.com)

Сладкие напитки могут вызвать деменцию

Исследования показали, что люди, которые регулярно употребляют более одного стакана искусственно подслащенных напитков в день, в три раза чаще имеют деменцию, чем те, кто не потребляет сильногазированные безалкогольные напитки.