Мед, чеснок и эхинацея: диетолог развенчала мифы о популярных "противовирусных" продуктах

Желание укрепить здоровье и повысить иммунитет возросло в разы с введением карантина. В попытке максимально обезопасить себя многие прибегают к проверенным народным средствам и продуктам, которые принято считать природными иммуномодуляторами, но так ли это? Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее раскрыла правду о горьком шоколаде, на странице в Instagram уверяет : мед, чеснок, лимон - это вкусно, но с вирусом бороться не помогает.

Наука говорит, что витамин С не влияет на заболеваемость простудой, однако по некоторым исследованиям может незначительно снизить продолжительность заболевания (на 1 сутки, а может и не снизить). Лучше получать витамин С не в синтетической форме, а из продуктов питания: шиповник, цитрусовые, болгарский перец, клубника. Но, если каждый день есть продукты, богатые витамином С, это абсолютно не факт, что вы не заболеете или ваш иммунитет "поднимется". Иммунитет в принципе невозможно поднять.

Мед. Не влияет на заболеваемость ОРВИ, однако может уменьшить кашель и боль в горле.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чеснок. Исследования не подтвердили антибактериальный/противовирусный эффект чеснока, в том числе и для лечения короновируса.

Эхинацея. Прием эхинацеи (чаи, БАДы) не снижает заболеваемость ОРВИ и не влияет на течение простуды.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пробиотики. На сегодня недостаточно исследований, подтверждающих эффективность пробиотиков в лечении ОРВИ.

Если для своего спокойствия вам хочется использовать народные методы, выбирайте безопасные: ешьте чеснок, мед, пейте чай с малиной. Но без фанатизма.

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