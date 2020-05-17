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Лучшие продукты для бодрости и энергии: нутрициолог поделилась списком

Lite » Еда 17.05.2020 - 15:18
Лучшие продукты для бодрости и энергии: нутрициолог поделилась списком
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт рассказала, что съесть, чтобы получить прилив сил

Около трети энергии, которую мы получаем с пищей, тратится на собственные физиологические процессы. Однако, цель приема пищи не просто продолжать жизнедеятельность, но еще чувствовать себя бодро для творчества, семьи, работы. Нутрициолог Светлана Никитчук, котрая ранее поделилась списком полезных ферменативных напитков, на своей странице в Instagram поделилась полезным списком продуктов, которые повысят работоспособность организма.

Энергию нам дают простые и сложные углеводы в дополнении с белками, витаминами, минералами. Обязательно пейте достаточно чистой воды. Не компоты, чай, кофе, а именно воду.

Итак, какие продукты дают прилив сил:

1. Сухофрукты. Содержащаяся в них глюкоза- простой углевод, усваивается уже через 10 минут, клетчатка способствует перевариванию пищи. Наиболее богаты энергией курага, сушеные бананы.

2. Перепелиные яйца содержат простые жиры, обеспечивают бодростью на долгий период времени. Также способствуют улучшению памяти. Рекомендуется употребление в вареном виде.

Лучшие продукты для бодрости и энергии: нутрициолог поделилась списком

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

3. Орехи. Обеспечивают приток питательных компонентов. Благоприятно влияют на скорость метаболизма. Содержат белки, углеводы, омега-3, минералы, жирные кислоты.


4. Регулярное употребляйте фрукты! Они легко усваиваются. Клетчатка дает энергию и улучшает пищеварение.

Лучшие продукты для бодрости и энергии: нутрициолог поделилась списком

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

5. Фасоль. Содержит белки и сложные углеводы. Их организм использует в течение всего дня. Можно использовать в пищу консервированную фасоль, салат с горошком, гороховое пюре.

6. Мед - великолепен для мозга. Содержит сахарозу, минералы, витамины, нормализует биохимический состав крови, улучшает внимание и память. При употреблении не кладите мед в горячий чай, он потеряет полезные свойства.

Лучшие продукты для бодрости и энергии: нутрициолог поделилась списком

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

7. Овсянка и мюсли. Содержат простые и сложные углеводы, магний, фосфор, витамин В1. которые задействованы в межклеточном метаболизме. Можно употреблять с молоком и сухофруктами.

Ранее диетолог Лора Филиппова рассказала о составляющих идеального завтрака.

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины здоровое питаниедиетолог
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