Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога

Составление меню на неделю вперед – дело пусть хлопотное, зато благодарное. Таким образом можно систематизировать семейный бюджет, отследить траты, а также не ломать голову ежедневно, что приготовить и взять с собой. Следуя простым советам от диетолога Анны Ореховой, которая ранее рассказала, как начать больше активно двигаться, можно без труда расписать свой рацион и существенно сэкономить время. Шпаргалкой для всех желающих эксперт поделилась на странице в Instagram.

Составить меню на неделю, а просто ли это? Это очень насущная тема, так как именно отсутствие планирования рациона и приводит к перееданиям, пропускам основных приемов пищи или не самым здоровым перекусам.

И тут еще проблема не в самом рационе, а в том, чтобы была возможность взять еду с собой и рассчитать сразу количество всех продуктов. Эти простые советы помогут легко справиться с задачей и даже сэкономить время и семейный бюджет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте те блюда, которые вы любите, не обманывайте себя, чтобы потом не голодать.

Напишите расписание в блокноте, телефоне, ноутбуке. Или же, если живете с семьей, заранее сделайте коллаж, повесьте на холодильнике, чтобы вместе придумать меню.

Разделите не только по дням, но и по приемам пищи (завтрак, обед и ужин), добавляйте перекусы, если нужно.

Старайтесь делать питание разнообразным. Добавляйте не только макароны, картофель и хлеб, но и так же цельнозерновые продукты. Делайте блюда простыми, особенно в будние дни, чтобы не тратить много времени.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Учитывайте работу/учебу, чтобы еду можно было взять с собой, а так же учитывайте обеды/перекусы в кафе или столовой. Просто заранее прописываем эти дни в своем меню.

Не забывайте порадовать себя чем-то вкусным. Пусть тут будет ваша любимая шоколадка или ужин в ресторане, ничего страшного в этом нет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

После составления меню по нему же составляйте список продуктов и бегом в магазин.

Так же, вполне уместно готовить на 2-3 дня вперед и пусть блюда повторяются, а еду с собой удобно собирать с вечера, чтобы утром не тратить время.

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