Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога

Эксперт рассказала, как упростить себе жизнь и не беспокоиться о рационе ежедневно
Составление меню на неделю вперед – дело пусть хлопотное, зато благодарное. Таким образом можно систематизировать семейный бюджет, отследить траты, а также не ломать голову ежедневно, что приготовить и взять с собой. Следуя простым советам от диетолога Анны Ореховой, которая ранее рассказала, как начать больше активно двигаться, можно без труда расписать свой рацион и существенно сэкономить время. Шпаргалкой для всех желающих эксперт поделилась на странице в Instagram.
Составить меню на неделю, а просто ли это? Это очень насущная тема, так как именно отсутствие планирования рациона и приводит к перееданиям, пропускам основных приемов пищи или не самым здоровым перекусам.
И тут еще проблема не в самом рационе, а в том, чтобы была возможность взять еду с собой и рассчитать сразу количество всех продуктов. Эти простые советы помогут легко справиться с задачей и даже сэкономить время и семейный бюджет.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ранее диетолог Ева Шишова раскрыла важную правду об углеводах и поделилась ценным советом.