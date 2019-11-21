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Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога

Lite » Еда 21.11.2019 - 08:37
Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как упростить себе жизнь и не беспокоиться о рационе ежедневно

Составление меню на неделю вперед – дело пусть хлопотное, зато благодарное. Таким образом можно систематизировать семейный бюджет, отследить траты, а также не ломать голову ежедневно, что приготовить и взять с собой. Следуя простым советам от диетолога Анны Ореховой, которая ранее рассказала, как начать больше активно двигаться, можно без труда расписать свой рацион и существенно сэкономить время. Шпаргалкой для всех желающих эксперт поделилась на странице в Instagram.

Составить меню на неделю, а просто ли это? Это очень насущная тема, так как именно отсутствие планирования рациона и приводит к перееданиям, пропускам основных приемов пищи или не самым здоровым перекусам.

И тут еще проблема не в самом рационе, а в том, чтобы была возможность взять еду с собой и рассчитать сразу количество всех продуктов. Эти простые советы помогут легко справиться с задачей и даже сэкономить время и семейный бюджет.

Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Выбирайте те блюда, которые вы любите, не обманывайте себя, чтобы потом не голодать.
  • Напишите расписание в блокноте, телефоне, ноутбуке. Или же, если живете с семьей, заранее сделайте коллаж, повесьте на холодильнике, чтобы вместе придумать меню.
  • Разделите не только по дням, но и по приемам пищи (завтрак, обед и ужин), добавляйте перекусы, если нужно.
  • Старайтесь делать питание разнообразным. Добавляйте не только макароны, картофель и хлеб, но и так же цельнозерновые продукты. Делайте блюда простыми, особенно в будние дни, чтобы не тратить много времени.

Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Учитывайте работу/учебу, чтобы еду можно было взять с собой, а так же учитывайте обеды/перекусы в кафе или столовой. Просто заранее прописываем эти дни в своем меню.
  • Не забывайте порадовать себя чем-то вкусным. Пусть тут будет ваша любимая шоколадка или ужин в ресторане, ничего страшного в этом нет.

Как легко составить меню на неделю: полезная шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • После составления меню по нему же составляйте список продуктов и бегом в магазин.
  • Так же, вполне уместно готовить на 2-3 дня вперед и пусть блюда повторяются, а еду с собой удобно собирать с вечера, чтобы утром не тратить время.

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