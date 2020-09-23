Легко набрать вес: диетолог рассказала о скрытой угрозе популярных продуктов

Худеющие часто заменяют сахар на фрукты и мед, ошибочно полагая, что таким образом получают сплошную пользу без набора лишних кило. Так ли это и где таится опасность, рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Безугла.

Еще лет 20 назад врачи видели врага только в глюкозе, а фруктоза, раз для ее усвоения не нужен инсулин, считалась безопасной. Последние исследования показали, что фруктоза опаснее глюкозы.

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В сахаре есть глюкоза и фруктоза. Она там оказалась, чтоб подсластить глюкозу. Что такое фруктоза? Это фруктовый сахар, который слаще глюкозы. Обе “сестрички” - это простые углеводы с одинаковой калорийностью. Фруктоза всасывается в кровь в 5 раз медленнее глюкозы. Но мало кто знает, что с ней случается потом.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

После всасывания в кровь глюкоза стимулирует выделение инсулина. Он нужен, чтобы доставить глюкозу в клетки, и чтоб подать сигнал о сытости в мозг. Сигнал этот подается через гормон лептин, который выделяют жировые клетки.

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Фруктоза не влияет на инсулин, а значит, выработка гормона лептина отменяется. Фруктоза такая же калорийная, как глюкоза. Она тоже хочет быть полезной клеткам и незаметно встраивается в обмен веществ. Минуя традиционный инсулиновый рецептор, она попадает в клетку. Выходит, что организм получил калории с фруктозой, но не знает об этом. Чувство голода сохраняется, и вы идете за продуктом с глюкозой, чтобы почувствовать сытость. Итог - переедание, которое приводит к лишнему весу и ожирению.

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А что происходит к фруктозой, когда ее слишком много? У лишней фруктозы есть три пути превращения - в лактат, глюкозу и жирные кислоты. Активнее всего происходит переход фруктозы в жир. Все это происходит в печени, потому что только в печеночных клетках есть ферменты для метаболизма фруктозы. “Фруктозный” жир откладывается в печени и вызывает жировой гепатоз. Все, что не помещается в печени, направляется в другие жировые депо, обычно в висцеральный жир (вокруг внутренних органов).



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Почему тогда столько фруктов вокруг, если фруктоза в них так вредна? Наш организм еще действует по первобытным привычкам. В летний период он запасался жиром, чтоб выжить зимой, когда фруктов нет. За зиму жирок исчезал, но сейчас этого не происходит, ведь фрукты есть в супермаркете и зимой, и летом.

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Теперь вы знаете, что, заменив глюкозу на фруктозу, нельзя сбросить вес, но его можно легко набрать .

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