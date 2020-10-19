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Крепкий иммунитет и детокс: диетолог рассказала о пользе сезонного доступного суперфуда

Автор: Ольвия Агаркова

Какой продукт стоит включить в осенний рацион каждому

Осень – богатый урожайный сезон, который славиться полезными и вкусными дарами природы, котjрые являтся настоящими витаминными бомбами. Один из таких сезонных продуктов – тыква. О ее достоинствах и влиянии на здоровье рассказала на странице в Instagram диетолог Лора Филиппова.

Тыква - тоже суперфуд, причем сезонный и доступный каждому украинцу. Это растение семейства тыквенных в рационе имеет ряд неоспоримых премуществ:

  • здоровый иммунитет и естественный детокс! Содержит пектин (это растворимая клетчатка), который поглощает токсины и является пищей для микробиома. Чем разнообразнее микробиом, тем крепче иммунитет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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  • защита сосудов от атеросклероза. Сочетание клетчатки, каротиноидов, магния, калия полезны всем, у кого нарушен баланс липопротеидов (высокий "плохой" холестерин и низкий "хороший").
  • имеет противоотечный эффект и легкий мочегонный эффект. Славится высоким содержанием калия - помогает бороться с отеками и выводить лишнюю жидкость.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • отвечает за здоровье глаз. Источник бета-каротина (тут его в 5 раз больше, чем в моркови). А еще - лютеина и зеаксантина (действенны в профилактике катаракты).
  • польза для системы пищеварения. Оздоравливает желудок, кишечник, желчный пузырь, а мягкая клетчатка из тыквы полезна и при запорах, и при диарее. Важно включать в рацион при гастритах, язвенной болезни, СРК и изжоге.

И еще множество плюсов! Печеную тыкву можно всем! Она пойдет и в сладкие каши, и в десерты, и в супы, и в овощные рагу. А тыквенные семечки - кладезь цинка, тыквенное масло - укрепляет иммунитет, поддерживает работу печени, полезно для профилактики простатита.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла раскрыла правду о молодой и модной сиртуиновой диете.

К слову, нутрициолог Светлана Никитчук озвучила причины пищевой зависимости и постоянного желания есть.

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