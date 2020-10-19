Крепкий иммунитет и детокс: диетолог рассказала о пользе сезонного доступного суперфуда

Какой продукт стоит включить в осенний рацион каждому
Осень – богатый урожайный сезон, который славиться полезными и вкусными дарами природы, котjрые являтся настоящими витаминными бомбами. Один из таких сезонных продуктов – тыква. О ее достоинствах и влиянии на здоровье рассказала на странице в Instagram диетолог Лора Филиппова.
Тыква - тоже суперфуд, причем сезонный и доступный каждому украинцу. Это растение семейства тыквенных в рационе имеет ряд неоспоримых премуществ:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
И еще множество плюсов! Печеную тыкву можно всем! Она пойдет и в сладкие каши, и в десерты, и в супы, и в овощные рагу. А тыквенные семечки - кладезь цинка, тыквенное масло - укрепляет иммунитет, поддерживает работу печени, полезно для профилактики простатита.
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