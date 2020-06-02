Коррекция фигуры "яблоко": диетолог дала подробную инструкцию

Тип фигуры во многом определяет акценты, которые стоит делать при похудении, ведь коррекция каждого из них требует индивидуальный подход. Взять, к примеру, обладательниц типа фигуры "яблоко" (или О-силуэт): довольно аппетитные формы, широкая грудная клетка, отсутствие выраженной талии, почти одинаковые в объеме округлые плечи и бедра. Диетолог Кристина Лобановская на странице в Instagram рассказала об основных правилах коррекции веса с фигурой яблоко.

Так, эксперт дала подробную инструкцию, на какие моменты стоит обратить особое внимание обладательницам О-силуэта:



1. БЖУ для данного типа фигуры оно будет таким: белки – 35%, жиры – 35%, углеводы – 30%.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Обмен веществ немного замедлен от природы (90% с данным телосложением), печально конечно, но это статистика!

3. Добавляем полезные жирные кислоты: орехи, нерафинированный растительные масла, семечки и семена (лен, кунжут). Это поможет снизить уровень лептина и инсулина, а жировые отложения в области талии начнут уходить лучше.

4. Начинаем есть как можно больше яблок (снижают уровень "плохого" холестерина в крови), листовых салатов и овощей (ускоряют жиросжигание), голубики и бобов (нормализуют уровень инсулина и кортизола).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Заменяем привычные сладости на сухофрукты, фрукты, натуральное желе на основе агар-агара.

Напомним, что ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как бороться с эффектом плато во время похудения.