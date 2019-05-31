Клубника и похудение: диетолог рассказала о правильном употреблении ягоды

Пришло лето, а вместе с ним наступил сезон клубники. Если вы являетесь любителем этой сладкой ягоды, но при этом хотите похудеть, следует обратить внимание на некоторые важные моменты. На своей странице в Instagram диетолог Инна рассказала, как, когда и сколько можно ее употреблять.

Эксперт отметила, что клубника является одним из лидеров среди ягод по содержанию витаминов и минералов.

Плюсов у клубники много:

Является природным антиоксидантом;

Способствует нормализации уровня сахара в крови, улучшает обмен веществ;

Содержит огромное количество Калия и много других витаминов и микроэлементов;

Обладает мега низкой калорийностью для ягод;

На 100 г клубники приходится около 30 калорий, бжу 0,6/0,3/7.

У клубники низкий Гликемический индекс, а значит она не вызывает резкого повышения сахара в крови. И ее даже рекомендуют людям с диабетом.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Но есть и минусы:

Клубника сильный аллерген и людям с склонностью к аллергии лучше быть аккуратнее.

Клубнику не рекомендуют людям с проблемами желудка.

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А теперь важный вопрос: сколько можно и когда?

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Если вы худеете, то я советую клубнику, как и любые другие фрукты/ягоды есть или с завтраком или на перекус. Какой бы не была клубника прекрасной, а перебарщивать не стоит. 300-350 г прекрасно подойдет.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀⠀

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