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Клубника и похудение: диетолог рассказала о правильном употреблении ягоды


Эксперт раскрыла, сколько и когда можно есть клубники худеющим

Пришло лето, а вместе с ним наступил сезон клубники. Если вы являетесь любителем этой сладкой ягоды, но при этом хотите похудеть, следует обратить внимание на некоторые важные моменты. На своей странице в Instagram диетолог Инна рассказала, как, когда и сколько можно ее употреблять.

Эксперт отметила, что клубника является одним из лидеров среди ягод по содержанию витаминов и минералов.

Плюсов у клубники много:

  • Является природным антиоксидантом;
  • Способствует нормализации уровня сахара в крови, улучшает обмен веществ;
  • Содержит огромное количество Калия и много других витаминов и микроэлементов;
  • Обладает мега низкой калорийностью для ягод;
  • На 100 г клубники приходится около 30 калорий, бжу 0,6/0,3/7.
  • У клубники низкий Гликемический индекс, а значит она не вызывает резкого повышения сахара в крови. И ее даже рекомендуют людям с диабетом.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Но есть и минусы:

  • Клубника сильный аллерген и людям с склонностью к аллергии лучше быть аккуратнее.
  • Клубнику не рекомендуют людям с проблемами желудка.

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А теперь важный вопрос: сколько можно и когда?
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Если вы худеете, то я советую клубнику, как и любые другие фрукты/ягоды есть или с завтраком или на перекус. Какой бы не была клубника прекрасной, а перебарщивать не стоит. 300-350 г прекрасно подойдет.


Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀⠀

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