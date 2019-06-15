Клубничное удовольствие: диетолог поделилась полезными рецептами из ягоды

Июнь – разгар клубничного сезона. Эта ягода не только сладкая и вкусная, но и полезная. Клубнику можно употреблять как самостоятельно, так и готовить из нее блюда и десерты, которые идеально подойдут для тех, кто придерживается правильного питания. Оригинальными рецептами сезонных блюд из сладкой ягоды поделилась в Instagram Елена Кален.

Клубнику застать на рынке или на собственной грядке можно всего лишь в течении 2-х месяцев. И сейчас как раз такой период! Поэтому стоит вдоволь насладиться этим природным лакомством, а также приготовить вкусные блюда и заготовки.

⠀

Из клубники традиционно варят варенье. Отличным современным рецептом будет добавить при приготовлении кокосовое молоко, сок и цедру лайма, которые делают вкус джема феерически насыщенным и необычным. Также при заготовках эксперт советует использовать желирующее вещество пектин, которое помогает снизить количество сахара в 2, а то и в 3 раза.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клубника хорошо сочетается с ревенем, у которого сезон как раз в это же время. Из этой комбинации можно приготовить морс. Стебель растения стоит очистить и нарубить кусочками по 1 см, клубнику порезать на четвертинки, после чего залить все на ночь кипятком. Утром добавить по вкусу мед, мяту и можно употреблять, желательно сильно охлажденным.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В разгар сезона рекомендую приготовить вкуснейшую клубничную шарлотку. Для этого понадобится хорошенько взбить 4 яйца со стаканом коричневого сахара, после чего добавить к будущему бисквитному тесту стакан муки. Половина теста выливается в форму, выкладывается от 200 до 400 грамм клубники и закрывается второй половинкой. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов до красивого золотистого цвета и сухой, вытащенной из серединки, зубочистки, примерно 30-40 минут.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Клубнику можно добавлять в натуральные йогурты, утреннюю овсяную кашу, смешивать ее с салатными листьями, козьим мягким сыром и бальзамическим уксусом.

Ранее диетолог Наталья Кошкина назвала топ-20 полезных перекусов для любого сезона.

К слову, диетолог Ольга Усенко посоветовала, как питаться тем, кто ведет малоактивный образ жизни.

Также диетолог Альбина Комиссарова научила питаться правильно без лишних трат из семейного бюджета.