Кладезь витаминов и минералов: диетолог назвала продукт для здоровья и стройности

Профессиональный диетолог Светлана Фус уверяет, что бобовые – это неиссякаемый источник витаминов, микроэлементов и полезных веществ, а также бесценный кладезь белка. Об этом она написала в Instagram, перечислив явные преимущества их употребления.

Эксперт отметила, что чечевица, нут и фасоль – лидеры по содержанию растительного белка. В готовом виде в этих бобовых 5-8 г белка на 100 г.

Также такие продукты содержат сложные углеводы, клетчатку, витамины и минералы.

"Клетчатки много во всех видах бобовых, около 7-10 г на 100 г готового продукта. Это важно, так как рацион многих людей содержит обычно в 2 раза меньше клетчатки от суточной нормы, составляющей 20-30 г для взрослых. Именно клетчатка помогает пищеварению, улучшает выведение токсических веществ из организма и в комбинации с белком, придает ощущение сытости", - пояснила специалист.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кроме того, бобовые имеют низкий гликемическим индекс - 20 - 35. Это значит, что они медленно перевариваются и вы дольше ощущаете чувство сытости. Такие продукты содержат и мало жиров - от 0,5 до 3 г на 100 г готового блюда.

"Не следует забывать также, что бобовые имеют высокое содержание фолиевой кислоты и железа", - подчеркнула диетолог.

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