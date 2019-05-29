Какую муку выбрать при похудении: диетолог назвала оптимальные варианты

Эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкину уверяет, что любая мука – высококалорийный продукт, но из обилия предложеных вариантов можно выбрать более полезный продукт, которому стоит отдать предпочтение. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Как утверждает эксперт, пшеничная мука высшего сорта - продукт, который не имеет никакого отношения к ровному уровню сахара в крови, потому стоит обратить внимание на другие варианты.

Топ-5 видов муки для похудения выглядит следующим образом:

Рисовая мука

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Профиль: безглютеновый лидер среди зерновых по содержанию белка и крахмала. Есть витамины и микроэлементы: кальций, калий, фолиевая кислота.

Чем полезна: выводит соли, нормализует пищеварение.

Ккал на 100г - 371

Кукурузная мука

Профиль: отмеченный майя и ацтеками продукт, популярный среди малоежек (людей с замедленным обменом веществ). Содержит кальций, магний, железо. Богата крахмалом, клетчаткой.

Чем полезна: понижает уровень сахара в крови, способствует пищеварению. Ккал на 100г - 331

Льняная мука

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Профиль: источник жирных кислот Омега-3 и Омега-6 с прозвищем “льняное яйцо”, так как в диетической выпечке заменяет яйца. Насыщена растительным белком (ок. 35%), ускоряет обмен веществ.

Чем полезна: богата клетчаткой, улучшающей перистальтику кишечника.

Ккал на 100г - 270

Гречневая мука

Профиль: борец с холестерином, успешный антиоксидант (из-за содержания селена), балующий витаминами групп В и Е. Практически не содержит жиров (менее 4%), а вот белков и сложных углеводов в избытке.

Чем полезна: насыщена медленными сахарами, которые надолго утоляют чувство голода.

Ккал на 100г - 350

Овсяная мука

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Профиль: позитивный продукт, продуцирующий серотонин в организме. Хвастается витаминами группы В, С, А, Е. Бывает двух видов: толокно и мука тонкого помола.

Чем полезна: регулирует жировой обмен, поднимает настроение, очищает организм клетчаткой.

Ккал на 100г - 369

Кроме того, полезную муку можно сделать самим, измельчив в блендере, кофемолке или мельнице покупную крупу.

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