Какие продукты ускоряют метаболизм: полезный список от диетолога

Ключ к быстрому похудению — ускорение метаболизма, а значит и сжигания энергии, на начальных этапах диеты и препятствие его торможению на поздних этапах. Да и в целом быстрый обмен веществ снижает вероятность набора лишнего веса. Помочь улучшить и ускорить его могут повседневные натуральные продукты, списком которых поделилась диетолог Ольга Шаевская.

Еда, которая ускоряет метаболизм:



Белки:

Яйца – хороший источник белка, который ускоряет метаболизм

Молочная сыворотка

Индейка без кожицы

Куриная грудка без кожицы

Арахисовое масло

Нежирное мясо – свинина и говядина

Лосось, сардины, тунец

Миндаль, грецкий орех, кешью и арахис – несколько штук в день

Бобовые



Иллюстративное фото (pexels.com)

Овощи:

Шпинат

Капуста

Томаты

Брокколи

Овощи с кожурой темно-зеленого цвета

Сельдерей

Стручковый перец, к примеру, каеннский (красный стручковый)



Фрукты и ягоды:

Малина и другие ягоды

Яблоки

Персики

Апельсины

Грейпфруты

Лимоны

Иллюстративное фото (pexels.com)

Как поддерживать здоровый образ жизни: простые правила на каждый день

Зерновые:

Цельнозерновые злаки

Овсяная каша

Мюсли

Клетчатка



Жидкости:

Прохладная вода

Зеленый чай

Кофе

Теплая вода с лимоном



Иллюстративное фото (pexels.com)

Масла:

Оливковое масло первого отжима



Другие продукты:

Натуральный йогурт

Овощные супы

Специи

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об основах сбалансированного и разнообразного здорового питания.