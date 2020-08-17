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Какие продукты ускоряют метаболизм: полезный список от диетолога

Автор: Марина Настевич

Диетолог перечислила продукты, которые помогут похудеть вкусно и безопасно

Ключ к быстрому похудению — ускорение метаболизма, а значит и сжигания энергии, на начальных этапах диеты и препятствие его торможению на поздних этапах. Да и в целом быстрый обмен веществ снижает вероятность набора лишнего веса. Помочь улучшить и ускорить его могут повседневные натуральные продукты, списком которых поделилась диетолог Ольга Шаевская.

Еда, которая ускоряет метаболизм:

Белки:

  • Яйца – хороший источник белка, который ускоряет метаболизм
  • Молочная сыворотка
  • Индейка без кожицы
  • Куриная грудка без кожицы
  • Арахисовое масло
  • Нежирное мясо – свинина и говядина
  • Лосось, сардины, тунец
  • Миндаль, грецкий орех, кешью и арахис – несколько штук в день
  • Бобовые


Иллюстративное фото (pexels.com)

Овощи:

  • Шпинат
  • Капуста
  • Томаты
  • Брокколи
  • Овощи с кожурой темно-зеленого цвета
  • Сельдерей
  • Стручковый перец, к примеру, каеннский (красный стручковый)


Фрукты и ягоды:

  • Малина и другие ягоды
  • Яблоки
  • Персики
  • Апельсины
  • Грейпфруты
  • Лимоны

Иллюстративное фото (pexels.com)

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Зерновые:

  • Цельнозерновые злаки
  • Овсяная каша
  • Мюсли
  • Клетчатка


Жидкости:

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Масла:

  • Оливковое масло первого отжима


Другие продукты:

  • Натуральный йогурт
  • Овощные супы
  • Специи

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова рассказала об основах сбалансированного и разнообразного здорового питания.

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