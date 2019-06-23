Какие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила список

Ни для кого не секрет, что с возрастом метаболизм замедляется и похудение дается все сложнее, поэтому так важно сделать правильное питание не единоразовой акцией, а образом жизни. О том, какие продукты лучше исключить из рациона после 30-ти лет на своей странице в Instagram написала эксперт по похудению Катя Медушкина.

С возрастом у женщины меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ. Поэтому стоит запомнить список продуктов, которых избегать стоит всем, но после 35-40 лет их употребление точно стоит ограничить!

Какие продукты надо исключить из рациона:

Изделия из белой муки Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

При изготовлении выпечки используется не только белая мука (никакой пользы, зато высокая калорийность), но и большое количество сахара. И невероятное количество маргарина. А он, в свою очередь, содержит трансжиры, употребление которых напрямую связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.. Кроме того, высокий гликемический индекс мучных продуктов повышает риск развития диабета 2 типа.

Сахар Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Когда мы употребляем сахар, его содержание в крови увеличивается. В итоге повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина. Избыток глюкозы переходит в "жировое депо". Сахар, как и все простые углеводы (в том числе и фрукты!), нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий!

Соль Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Соль задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий способствует повышению артериального давления, повышает нагрузку на сердце и почки.

⠀ Фаст-фуд

⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Избыток соли и сахара, трансжиры и консерванты… И полная невозможность отследить состав продуктов. Из чего готовят в ресторанах быстрого питания - большой вопрос.

Пакетированные соки и газировки



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Огромное количество сахара, содержащееся в сладких напитках, на первый взгляд незаметно. А меж тем в одной баночке колы содержится двухдневная (!) норма сахара. Прямой путь к ожирению и диабету.

Напомним, что фитнес-блогер Ира Кайданович рассказала о чудодейственном упражнении для плоского животика.

Ранее диетолог Джанкулиева назвала топ-20 продуктов для продления молодости и красоты кожи.