Какие продукты исключить после 30-ти: диетолог озвучила список

Эксперт по похудению рассказала, от чего стоит отказаться в зрелом возрасте
Ни для кого не секрет, что с возрастом метаболизм замедляется и похудение дается все сложнее, поэтому так важно сделать правильное питание не единоразовой акцией, а образом жизни. О том, какие продукты лучше исключить из рациона после 30-ти лет на своей странице в Instagram написала эксперт по похудению Катя Медушкина.
С возрастом у женщины меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ. Поэтому стоит запомнить список продуктов, которых избегать стоит всем, но после 35-40 лет их употребление точно стоит ограничить!
Какие продукты надо исключить из рациона:
Изделия из белой муки
При изготовлении выпечки используется не только белая мука (никакой пользы, зато высокая калорийность), но и большое количество сахара. И невероятное количество маргарина. А он, в свою очередь, содержит трансжиры, употребление которых напрямую связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний.. Кроме того, высокий гликемический индекс мучных продуктов повышает риск развития диабета 2 типа.
Сахар
Когда мы употребляем сахар, его содержание в крови увеличивается. В итоге повышается уровень глюкозы и происходит выброс инсулина. Избыток глюкозы переходит в "жировое депо". Сахар, как и все простые углеводы (в том числе и фрукты!), нужно сократить в своем рационе до 10% от суточной нормы калорий!
Соль
Соль задерживает жидкость в организме и вызывает отеки. Натрий способствует повышению артериального давления, повышает нагрузку на сердце и почки.
⠀ Фаст-фуд
Избыток соли и сахара, трансжиры и консерванты… И полная невозможность отследить состав продуктов. Из чего готовят в ресторанах быстрого питания - большой вопрос.
Пакетированные соки и газировки
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀
Огромное количество сахара, содержащееся в сладких напитках, на первый взгляд незаметно. А меж тем в одной баночке колы содержится двухдневная (!) норма сахара. Прямой путь к ожирению и диабету.
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