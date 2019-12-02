Какие овощи есть зимой: диетолог поделилась полезным списком

Эксперт перечислила овощи, которые должны быть в рационе зимой
Составить полноценное, полезное и здоровое меню в зимний период – задача не из легких. Сезонные продукты и заморозка здорово выручают ситуацию, но это не единственный выход. О том, что поставить на стол зимой рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее раскрыла секреты правильного завтрака. Эксперт поделилась в Instagram списком овощей, которые стоит включить в меню в зимний период времени.
На самом деле, выбор достаточно велик:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Также диетолог напомнила о неоспоримой пользе жиров для организма. Это особо актуально в зимний период, ведь они непосредственно влияют на терморегуляцию.
Почему не стоит отказываться от жиров в рационе:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Напомним, что нутрициолог Анна Елькина озвучила названия продуктов, которые взбодрят не хуже кофе.