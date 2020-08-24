Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах

Пшеничная, кукурузная, рисовая, ржаная, овсяная, гречневая - ну как тут глазам не разбежаться от обилия муки на прилавках? Чем же отличается один вид от другого и какие их преимущества и минусы? На этот вопрос ответила диетолог Ева Шишова на странице в Instagram.

Можно заметить, что волшебной муки с низкой калорийностью не существует. Все они примерно одинаковой калорийности, но у каждого вида есть свои ообенности.

Пшеничная мука

340-365 кал

Высокий ГИ (гликемический индекс): 85



Плюсы: положительно воздействие на работу нервной системы и активизация умственных функций



Минусы: способствует увеличению массы тела, нельзя при непереносимости глютена, сахарном диабете, повышенном давлении

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кукурузная мука

330-335 кал

ГИ: 70



Плюсы: нормализация функций нервной системы, усиление кровотока к мозгу, стабилизация работы сердца и сосудов, пищеварения. Ускоряется регенерация в тканях, стимулируется рост мышц при тренировках



Минусы: запрещается при болезнях ЖКТ в острой форме, проблемах свертываемости крови



Рисовая мука

320-365 кал

Высокий ГИ: 95



Иллюстративное фото (www.pexels.com)



Плюсы: очистка организма от вредных веществ, выведение избытка жидкости, отсутствует глютен, снижает потребность в сладких продуктах



Минусы: запрещается при сахарном диабете, склонности к геморрою, запорам



Ржана мука

290-300 кал

Низкий ГИ: 40



Плюсы: удержание в норме уровня холестерина в крови



Минусы: метеоризм, пищеварительные расстройства, содержит глютен



Овсяная мука

350-370 кал

Низкий ГИ: 45



Плюсы: повышение выработки серотонина, гормона радости, нормализуются функции ЖКТ и печени, очищается организм от «плохого» холестерина



Минусов нет





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гречневая мука

340-360 кал

Средний ГИ: 50



Плюсы: укрепление иммунитета, нормализация протекания нервных процессов, циркуляции крови. Улучшается кожа, волосы и ногти, выводится избыток холестерина, поддерживаются функции щитовидки



Минусы: аллергия

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик развеяла основные мифы о похудении с помощью спортивной нагрузки.