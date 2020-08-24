Какая мука лучше: диетолог раскрыла правду о разных видах

Диетолог раскрыла плюсы и минусы каждого вида муки
Пшеничная, кукурузная, рисовая, ржаная, овсяная, гречневая - ну как тут глазам не разбежаться от обилия муки на прилавках? Чем же отличается один вид от другого и какие их преимущества и минусы? На этот вопрос ответила диетолог Ева Шишова на странице в Instagram.
Можно заметить, что волшебной муки с низкой калорийностью не существует. Все они примерно одинаковой калорийности, но у каждого вида есть свои ообенности.
Пшеничная мука
340-365 кал
Высокий ГИ (гликемический индекс): 85
Плюсы: положительно воздействие на работу нервной системы и активизация умственных функций
Минусы: способствует увеличению массы тела, нельзя при непереносимости глютена, сахарном диабете, повышенном давлении
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кукурузная мука
330-335 кал
ГИ: 70
Плюсы: нормализация функций нервной системы, усиление кровотока к мозгу, стабилизация работы сердца и сосудов, пищеварения. Ускоряется регенерация в тканях, стимулируется рост мышц при тренировках
Минусы: запрещается при болезнях ЖКТ в острой форме, проблемах свертываемости крови
Рисовая мука
320-365 кал
Высокий ГИ: 95
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Плюсы: очистка организма от вредных веществ, выведение избытка жидкости, отсутствует глютен, снижает потребность в сладких продуктах
Минусы: запрещается при сахарном диабете, склонности к геморрою, запорам
Ржана мука
290-300 кал
Низкий ГИ: 40
Плюсы: удержание в норме уровня холестерина в крови
Минусы: метеоризм, пищеварительные расстройства, содержит глютен
Овсяная мука
350-370 кал
Низкий ГИ: 45
Плюсы: повышение выработки серотонина, гормона радости, нормализуются функции ЖКТ и печени, очищается организм от «плохого» холестерина
Минусов нет
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Гречневая мука
340-360 кал
Средний ГИ: 50
Плюсы: укрепление иммунитета, нормализация протекания нервных процессов, циркуляции крови. Улучшается кожа, волосы и ногти, выводится избыток холестерина, поддерживаются функции щитовидки
Минусы: аллергия
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