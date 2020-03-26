Избавляемся от сахарной зависимости: лайфхаки от диетолога, как разлюбить сладкое

Сладости могут вызвать настоящую зависимость, не говоря уже о том, что большое количество сахара в рационе вредно для здоровья и уж точно не способствует похудению. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее рассказала о полезных пребиотиках и пробиотиках, на своей странице в Instagram рассказала, как же разлюбить сладкое.

Эксперт перечислила несколько простых, но эффективных правил, которые помогут сократить количество сахара в вашем рационе.

1. Простое, но эффективное правило: не покупайте его домой. Если дома нет ничего, не факт, конечно, что вы не пойдёте в магазин возле дома, но соблазнов все же меньше.

2. Не убирайте сразу сахар полностью из жизни, это будет трудно, я всегда оставляю пациентам допустимую норму. Для начала уберите сладкие напитки или ешьте сладкое 1 раз в день что-то одно. Не один торт, мои хитрые подписчики, а один кусочек или 1 конфета. Да, это не одно и то же, но если будете есть разнообразно, баланс будет сохранен.

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Замена - наше всё. Меняем вкусные покупные мюсли с кучей сахара на домашнюю гранолу. Или йогурт с добавками на белый йогурт с фруктами, добавленными вами дома. К чаю нарезайте яблоко зелёное тонкими ломтиками, а не берите пачку печенья. Будет сложно, но вы быстро привыкнете.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Изучайте состав. Возможно, вы до конца и не знаете, сколько едите сахара. Он есть в хлебе, соусах, в абсолютно несладких, с виду, мюсли и тд. Если начать хотя бы обращать внимание, записывать, сколько чего вы едите, уже получите первые результаты.

5. Не запрещайте себе сладкое! Увы, современный модный мир диктует нам полный отказ от сахара. Чувство вины заставляет нас ограничивать его полностью, затем срыв, снова ограничение и так до бесконечности. Пусть лучше будет 1 конфета каждый день, чем плитка сразу раз в неделю.

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Готовьте сами! Учитесь и пробуйте новое, вместе с семьей. Сделайте сырники или пирог, где вы видите СКОЛЬКО сахара вы кладете. Вы поймёте, что вам вкусно и так.

7. Не заедайте эмоции. Это самое сложное. Но дневник помогает понять, когда и почему вы едите сладкое, отследите: грустно вам или скучно, злитесь или радуетесь. Будем учиться получать эмоции не из еды!

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