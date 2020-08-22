Что исключить из питания, чтобы похудеть: список продуктов от диетолога

Для похудения важно употреблять питательные продукты, сокращать калории и быть физически активными. При этом некоторые продукты входят в повседневный рацион и лишь кажутся безвредными. Многие из них содержат пустые калории и замедляют обмен веществ, затрудняя потерю веса. Нутрициолог Светлана Никитчук поделилась списком продуктов, которые следует исключить из своего рациона или ограничить их употребление.

Пять продуктов, которые нужно исключить в первую очередь:

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1. Фастфуд. В нем огромное количество жира, это пищевой мусор фактически. Если положить в гамбургер листик салата - это не станет полезным питанием.

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2. Сахар. Без комментариев.

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3. Алкоголь. Хотя бы потому, что в нем много сахара.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

4. Мед. Да, помимо пользы для иммунитета мед содержит очень много фруктозы.

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5. Трансжиры: колбаса, сардельки, маргарин, обычное мороженное.

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Хорошо бы еще заменить некоторые продукты:

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1. Мучные изделия из муки с высоким гликемическим индексом на низкий. Кокосовая, миндальная мука - да это недешево. Тогда хорошо бы заменить дрожжевой хлеб из привычной муки высшего, первого сорта на бездрожжевой, цельнозерновой.

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2. Лимитировать фруктозу. Ограничить количество очень сладких фруктов и ягод (виноград, арбуз и т.д.), в них высокий гликемический индекс. Например цитрусовые. Не есть фрукты на ночь.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

3. Жирное мясо заменить на диетическое: курица, индейка, кролик.

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4. Жарить еду на кокосовом масле, масле авокадо или топленом.

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5. Заменить майонез и сметану в заправке в салатах на оливковое, льняное масло (нерафинированные масла).

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Волшебные продукты, которые помогут похудеть:

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1. Сельдерей на 95% состоит из воды и содержит много клетчатки, что приводит к улучшению обмена веществ в организме. Обладает отрицательной калорийностью - то есть на его усвоение уходит больше калорий, чем в нем есть.

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2. Также хороша зелень: салатные листья, руккола, укроп, кинза - ешьте сколько угодно.

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3. Хорошим эффектом для похудения обладает абсолютно любой вид капусты, но лучше всех сжигает жир именно брокколи. Она также содержит в себе хром, который способен снижать тягу к сладкому.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Теперь главное! Не садитесь на один сельдерей и брокколи. Хотите только похудеть или еще и сохранить, поддержать здоровье? Тогда изучайте правила сбалансированного питания, учитывайте особенности своего здоровья. Уважайте свой голод, снижайте вес мягко, вкусно и с удовольствием.

Напомним, певица Настя Каменских научила правильно есть фрукты, чтобы не прибавить в весе.