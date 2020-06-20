Идеальный завтрак для здоровья и стройности: диетолог пояснила, как "разбудить" аппетит с утра

Завтрак – очень важный прием пищи, который задает тон всему последующему дню. Но что делать, если утром нет аппетита или вы не успеваете поесть? О чем говорят этот признак и как запусить ЖКТ после пробуждения рассказала в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

Отлично, когда вы просыпаетесь утром и уже с аппетитом или аппетит после пробуждения просыпается в ближайшее время, в первый час после сна. Это признак того, что у вас активное пищеварение и хороший выброс желчи с утра.

И наоборот: чем позже после пробуждения появляется аппетит, тем, скорее всего, у вас слабее протекают процессы пищеварения, тем слабее желчеотделение.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Отсутствие аппетита до обеда - частый признак сильного застоя желчи и/или недостатка соляной кислоты желудочного сока.

Также аппетит практически всегда долго отсутствует после пробуждения у тех, кто встает около 09:00 и позже. Нарушаются циркадные ритмы пищеварения, вы их "проспали" грубо говоря. Систематические поздние пробуждения приводят к замедлению работы всего ЖКТ, в первую очередь ухудшается работа желчевыделительной системы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать? Есть насильно - не выход! Постарайтесь максимально разбудить аппетит. Для этого подойдут горечи ( например, травяные чаи из горьких трав), кислоты (лимонный сок или яблочный уксус в воду, кислые ягоды), теплые минеральные воды (Donat Mg, Ессентуки и пр.).

Стимулировать пищеварение вышеперечисленными методами нужно аккуратно тем, у кого частые обострения гастрита, панкреатита.

Стимулирует пищеварение утренняя физическая активность, гимнастика, вакуум живота, висцеральный массаж.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если будете комплексно и регулярно стимулировать свой ЖКТ к максимально раннему пробуждению с утра, то постепенно аппетит будет возникать все раньше и раньше. Тогда у вас намного активнее будут протекать метаболические процессы в организме, меньше будет желания переедать вечером и на ночь.

И наоборот, плотный поздний ужин никогда не даст вашему ЖКТ возможности включиться полноценно и вовремя в утром.

Идеальные пропорции рациона: средней плотности завтрак, плотный обед, очень легкий ужин.

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