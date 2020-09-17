Худеем по часам: диетолог предостерегла от серьезных заблуждений

Эксперт расказала, чем чревато питание по времени
Равные интервалы между приемами пищи и ограничения временных рамок стали основой множества новомодных диеты, которые обещают отличные результаты. Но не навредит ли такая схема питания здоровью и стоит ли к ней прибегать? На этот вопрос на странице в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.
Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Например:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Можно ли похудеть на таких системах питания? Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.
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Стоит ли так питаться? Нет. Это не самые лучшие методы похудения.
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Почему?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши приемы пищи были вовремя - каждые три часа. А не для того, чтобы ничего не есть.
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