Худеем по часам: диетолог предостерегла от серьезных заблуждений

Равные интервалы между приемами пищи и ограничения временных рамок стали основой множества новомодных диеты, которые обещают отличные результаты. Но не навредит ли такая схема питания здоровью и стоит ли к ней прибегать? На этот вопрос на странице в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина.

Существует множество различных диет и систем питания, которые предписывают принимать пищу с какими-то ограничениями во времени. Например:

отказ от пищи после шести вечера

питание один раз в день, а все остальное время - только вода

интервальное голодание - сокращение “пищевого окна” до 8 часов в сутки, а потом 16 часов голода

голодание раз в неделю, когда человек питается как угодно в течение 5-6 дней, а потом от 24 до 48 часов голодает

ограничение рациона до одного-двух продуктов на неделю / две / месяц, а потом возвращение к прежнему образу жизни и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Можно ли похудеть на таких системах питания? Да, вполне можно. Если за счет ограничения времени приема пищи у вас снижается суточная калорийность вашего рациона.

⠀

Стоит ли так питаться? Нет. Это не самые лучшие методы похудения.

⠀

Почему?

нерегулярное питание создает резкие перепады уровня сахара в крови

длительные промежутки голодания провоцируют последующее переедание и, как следствие, проблемы с работой ЖКТ

нехватка питательных веществ, витаминов и минералов в случае длительного голодания или монодиет рано или поздно приведет к срыву и возвращению веса, а главное - к сбоям в метаболизме, выработке гормонов, обновлении клеток и в работе других систем организма

резкое похудение на полном голодании приведет к потере качества тела, обвисанию кожи, а недостаток белка - к дряблости мышц

если в периоды приема пищи вы будете продолжать переедать - то никакого эффекта от вашего “особенного” времени питания не будет.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Следить за часами во время похудения, конечно же, нужно. Но только для того, чтобы ваши приемы пищи были вовремя - каждые три часа. А не для того, чтобы ничего не есть.

⠀

Напомним, что ранее нутрициолог Светлана Никитчук рассказала о пользе различных видов зелени.