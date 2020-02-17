Хлеб без вреда для фигуры: диетолог поделилась правилами употребления

Употребление хлеба во время похудения - это вопрос, беспокоящий многих желающих обрести фигуру мечты. Бытует мнение, что от хлебо-булочных изделий ростут как на дрожжах, поэтому употреблять их худеющим не стоит. А тут еще и желание избавиться от глютена в рационе, который многи ошибочно обходят стороной из-за страхов и фобий, навеянных интернетом и глянцевыми журналами. Диетолог Наталья Самайленко поделилась в Instagam правилами употребления хлеба и ответила на вопрос, можно ли его есть худеющим.

Хлеб настолько привычен для украинского стола, что сопровождает каждый прием пищи — завтрак, обед и ужин. Некоторые даже сладкое едят с хлебом.

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Отказаться от хлеба для многих — что-то немыслимое. А нужно ли? Хлеб в нашей жизни может присутствовать, но рамки тоже нужно соблюдать. Со своей слабостью к не самым полезным продуктам можно найти компромисс — есть не каждый день, а 1-3 раза в неделю, не вечером, а в обеденное время, когда наши ферментативные возможности находятся на своем пике, не безостановочно, а в адекватных количествах и, желательно, вместе со свежими овощами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вместо обычного белого хлеба выбирайте цельнозерновой (ржаной, спельтовый), бездрожжевой хлеб. Безглютеновый хлеб искать не нужно, если вы не относитесь к 1-2% населения с подтвержденной непереносимостью глютена.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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