Генеральная уборка: пошаговая детокс-инструкция от диетолога для здоровья и похудения

Диетолог расписала схему детоксикации организма в домашних условиях
Детокс - это популярное слово, которое подразумевает определенную диету или использование специальных продуктов, которые, избавляют организм от токсинов, тем самым улучшая здоровье и способствуя снижению веса. Что входит в программу детоксикации и как ее можно провести в домашних условиях рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.
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К счастью, наше тело хорошо продумано для выведения токсинов и не требует для этого специальных диет или дорогих добавок. Детокс-программы и детокс-системы часто базируются на использование слабительных, мочегонных средств, витаминов, минералов, чая и других продуктов, которые, как считается, обладают детоксикационными свойствами.
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Термин "токсин" в контексте детокс-диеты имеет нечеткое определение. Обычно в него входят загрязнители, синтетические химические вещества, тяжелые металлы и обработанные пищевые продукты, которые негативно могут влиять на здоровье организма.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Популярные детокс-диеты не определяют конкретные токсины, которые они пытаются вывести, и не показывают четкого механизма выведения. У организма есть свой изощренный способ удаления токсинов, который происходит с помощью: печени, почек, пищеварительной системы, кожи и легких.
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Но только когда эти органы здоровы, они могут эффективно работать на благо организма. Поэтому нужно наладить естественную систему детоксикации организма, а для этого нужно:
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Ограничьте употребление алкоголя
Более 90% алкоголя метаболизируется в печени. Ферменты печени превращают алкоголь в ацетальдегид, известное канцерогенное химическое вещество.
Распознавая ацетальдегид как токсин, печень превращает его в безвредное вещество, называемое ацетатом, который позже выводится из организма.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чрезмерное употребление алкоголя может серьезно повредить функции печени, провоцируя накопление жира, воспаление и рубцевание. После чего печень не может нормально функционировать и выполнять свои задачи, включая фильтрацию и выведение токсинов из организма.
Ограничение или полное воздержание от алкоголя - один из лучших способов сохранить работоспособность системы детоксикации организма.
Иллюстративное фото (instagram.com/usenochka)
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