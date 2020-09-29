Генеральная уборка: пошаговая детокс-инструкция от диетолога для здоровья и похудения

Детокс - это популярное слово, которое подразумевает определенную диету или использование специальных продуктов, которые, избавляют организм от токсинов, тем самым улучшая здоровье и способствуя снижению веса. Что входит в программу детоксикации и как ее можно провести в домашних условиях рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.

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К счастью, наше тело хорошо продумано для выведения токсинов и не требует для этого специальных диет или дорогих добавок. Детокс-программы и детокс-системы часто базируются на использование слабительных, мочегонных средств, витаминов, минералов, чая и других продуктов, которые, как считается, обладают детоксикационными свойствами.

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Термин "токсин" в контексте детокс-диеты имеет нечеткое определение. Обычно в него входят загрязнители, синтетические химические вещества, тяжелые металлы и обработанные пищевые продукты, которые негативно могут влиять на здоровье организма.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Популярные детокс-диеты не определяют конкретные токсины, которые они пытаются вывести, и не показывают четкого механизма выведения. У организма есть свой изощренный способ удаления токсинов, который происходит с помощью: печени, почек, пищеварительной системы, кожи и легких.

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Но только когда эти органы здоровы, они могут эффективно работать на благо организма. Поэтому нужно наладить естественную систему детоксикации организма, а для этого нужно:

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Ограничьте употребление алкоголя

Более 90% алкоголя метаболизируется в печени. Ферменты печени превращают алкоголь в ацетальдегид, известное канцерогенное химическое вещество.

Распознавая ацетальдегид как токсин, печень превращает его в безвредное вещество, называемое ацетатом, который позже выводится из организма.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чрезмерное употребление алкоголя может серьезно повредить функции печени, провоцируя накопление жира, воспаление и рубцевание. После чего печень не может нормально функционировать и выполнять свои задачи, включая фильтрацию и выведение токсинов из организма.

Ограничение или полное воздержание от алкоголя - один из лучших способов сохранить работоспособность системы детоксикации организма.

Иллюстративное фото (instagram.com/usenochka)

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