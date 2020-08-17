Фрукты - до 12, углеводы – до обеда: диетолог развеяла главные мифы худеющих

"Страшилки" о питании, которые придумали ЗОЖ-блогеры и даже врачи значительно усложняют жизнь худеющим и заставляют их ставить ненужные ограничения. Диетолог Альбина Комиссарова развеяла главные мифы о правильном питании.

Говорят: есть временные ограничения по питанию: фрукты - только до 12, углеводы вечером нельзя.

На самом деле: Непонятно, откуда эти нормы и эти цифры. Вроде как мысль такова: то, что мы съедим в первой половине дня успеет потратиться до вечера. Но это так не работает. Если бы еды, которую мы съели утром, хватало бы на целый день, то и голода мы бы не ощущали.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Организм - очень умная и слаженная система. Если вы даете ему пищу он ее переварит и усвоит любую в любое время. И не пойдут фрукты в жир, потому что вы съели их на ужин! Ведь если в течение дня вы в дефиците калорий, откуда организму взять лишнюю энергию, чтобы перевести ее в жир? Еще раз: не имеет значения, в какое время и какую еду вы едите, важен баланс в течение дня. Это физика и простейшие знания физиологии, почему люди придумывают цифры и откуда их берут? Видимо, так проще.

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Говорят: при похудении нельзя есть банан/виноград/сахар/картофель/молочку

На самом деле: если вы в дефиците калорий, то какая разница что вы едите? Вы будете худеть! Хоть один шоколад. Но так как наша цель с вами - здоровье, то мы стараемся в эту калорийность вместить обязательные части рациона: овощи, фрукты, зерновые, белковые, растительные масла. И если остается место - ваши любимые продукты.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Толстеют не от продуктов, а от их избытка.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко поделилась простыми правилами, как удержать вес.